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Türkiye organ naklinde dünyada ilk üçte

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin: Ülkemizde yoğun şekilde organ nakilleri yapılıyor. 2018'de 5 bin 598 organ nakli yapıldı, bu sene inşallah 6 bin organ nakli yapılacak
 11 Aralık 2019 13:46
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Türkiye organ naklinde dünyada ilk üçte

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Türkiye'de yoğun şekilde organ nakli yapıldığını belirterek, "2018'de 5 bin 598 organ nakli yapıldı, bu sene inşallah 6 bin organ nakli yapılacak. Bu Türkiye'nin dünya sıralamasında çok iyi durumda olduğunu gösteriyor. Organ naklinde dünyada ilk üçteyiz." dedi.

Bir program için Antalya'ya gelen Tekin, AA muhabirine, ülkenin 2002'den beri sağlıkta dönüşüm kapsamında çok iyi çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'nin, sağlık alanındaki başarıları sayesinde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını vurgulayan Tekin, ülke olarak dünyada sağlık alanında bazı branşlarda ilk üçte bazı branşlarda ise ilk beşte yer alındığını dile getirdi.

Tekin, bu durumun, Türkiye'nin sağlık politikalarında ne kadar iyi yerlere geldiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

- "Organ naklinde dünyada ilk üçteyiz"

Sağlık Bakanlığının yurt içi ve dışında en övündüğü branşlardan birinin organ nakli olduğuna dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yoğun şekilde organ nakilleri yapılıyor. 2018'de 5 bin 598 organ nakli yapıldı, bu sene inşallah 6 bin organ nakli yapılacak. Bu, Türkiye'nin dünya sıralamasında çok iyi bir durumda olduğunu gösteriyor. Organ naklinde dünyada ilk üçteyiz. Baktığımız zaman Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi bu anlamda ülkemizin göz bebeklerinden birisi. Üniversitede çok değerli işler yapılıyor ve birçok ilk, burada hayata geçirildi. Burası uzay üssü gibi bir hastane olmuş. Bu tür çalışmalar, ülkemizin sağlıkta yüksek olan çıtasını daha da yükseklere çıkaracak. Akdeniz Üniversitesinde ilk kez robotik yöntemle organ nakli yapıldı. Ülkemizde tek tük bu ameliyatlar yapılıyor ama bundan sonra artık bu tür organ nakilleri rutine binecek."

Yapılan bu tür çalışmaların, ülkenin tanıtımına büyük katkı sağladığına değinen Tekin, bu tür çalışmaların, Türkiye'yi dünyada öne çıkaracak önemli işlerden olduğunu belirtti.

- "Türkiye sağlık alanında da inanılmaz bir yerde"

Sağlık turizminin gelişmesi için de Bakanlık olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını aktaran Tekin, bunun için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birçok ülkeye ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Tekin, geçen hafta Sağlık Bakanı Koca ile Özbekistan'a gittiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye'yi bütün ülkelerde tanıtıyoruz. Ziyaret ettiğimiz ülkelere sağlıkta nerede olduğumuzu gösteriyoruz. Herkes geldiğimiz yeri hayretler içerisinde izliyor. Türkiye, birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da inanılmaz bir yerde. Nakil olmak için çok sayıda yabancı hasta ülkemize geliyor. Bu ikili görüşmeler arttıkça bu sayılar da artarak devam edecek. Türkiye'nin sağlık turizmindeki geliri şu anda 1,5 -2 milyar dolar civarında, yapılan görüşmelerle bu sayı 10-20 milyar dolarları bulacak."

Sağlık Bakanlığına bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ismiyle kurulan şirketin yurt dışında da yapılanma aşamasında olduğunu anlatan Tekin, USHAŞ'ın yapılanmasının tamamlanmasının ardından organ nakli için ülkeye gelen turist sayısının artacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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