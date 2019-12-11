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İstanbul'da barajların doluluk oranı 10 yılın en düşüğünde

İstanbul'da 11 Aralık itibariyle bugüne kadar beklenen yağmurların yağmaması barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı. İSKİ verilerine göre barajlarda bulunan su miktarı 338 milyon metreküpe düşerek son 10 yılın en düşük seviyesine indiği görüldü.
 11 Aralık 2019 13:53
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İstanbul'da barajların doluluk oranı 10 yılın en düşüğünde

İstanbul'da 11 Aralık itibariyle bugüne kadar beklenen yağmurların yağmaması barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı. İSKİ verilerine göre barajlarda bulunan su miktarı 338 milyon metreküpe düşerek son 10 yılın en düşük seviyesine indiği görüldü. Geçen yıl aynı tarihte ise barajlarda 558 milyon metreküp su bulunduğu görüldü. Öte yandan, tehlikenin boyutu geçen günlerde Büyükçekmece ve Alibeyköy Barajlarının havadan çekilen görüntüsünde bir kez daha gün yüzüne çıkmıştı.


İstanbul'da barajlardaki su seviyesi alarm veriyor

10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 11 Aralık itibarıyla 35.50 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. En son bu orana yakın olarak 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,20 olarak ölçülmüştü. 2013'te ise 38.71 olarak ölçülmüştü. Barajlardaki en büyük doluluk oranı ise 93.32 ile Mart ayında ölçülmüştü. Öte yandan barajlarda bugün itibarıyla toplamda 338 milyon metreküp su kaldığı görüldü. Özellikle Ekim, Kasım ve Aralık ayının ilk günlerinde beklenen yağmurların yağmaması İstanbul'da barajlarındaki su seviyesinin düşmesine neden oldu.

Alibeyköy 38.14'e kadar düştü

Tehlikenin boyutu barajlardan çekilen drone görüntüsü ile bir kez daha ortaya çıkmıştı. İstanbul'da sonbahar mevsiminin kurak geçmesiyle birlikte Büyükçekmece Gölü'ndeki suların yaklaşık 300 metre çekildiği görülmüştü. Suların çekildiği alanları ise balçıkların kapladığı görüldü. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan olan Alibeyköy Barajı'nda önceki yıllara göre su seviyesinde önemli derecede azalma oldu. Barajın su seviyesi 11 Aralık itibarıyla 38.14'e kadar düştü. Barajın havadan görüntülerinde suların çekildiği alanlarda lastik izleri ortaya çıkmıştı.

Son veriler

İSKİ verilerine göre 11 Aralık tarihi itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları şu şekilde paylaşıldı:

"Ömerli 31.28, Pabuçdere 3.51, Sazlıdere 34.43, Büyükçekmece 35.65, Alibeyköy 38.14, Tekos 52.05, Kazandere 3.86, Elmalı 62.04, Darlık 40.59, Istrancalar 20.99."
İhlas Haber Ajansı
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