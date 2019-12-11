Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı'nın maaşını açıkladı		 

TBMM Genel Kurulu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesi görüşülerek kabul edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bütçe görüşmelerinde milletvekillerinden gelen eleştirileri yanıtlarken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in aldığı ücret ile RTÜK tarafından kiralanan binalara ilişkin iddiaları da değerlendirdi.

Bakan Ersoy, bu konuda şunları söyledi:

"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bugün itibarıyla sadece RTÜK Üst Kurul Üyesi olarak aylık 13.200 lira maaş almaktadır, yönetiminden ayrılana kadar ise TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyesi olduğu dönemde iddia edildiği gibi 70 bin lira değil, aylık 7 bin lira huzur hakkı almıştır. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu üyeliğinden herhangi bir maaş almamaktadır."

'İki kat için aylık kira bedeli 54 bin lira'

"RTÜK, TOBB ikiz binalarında kiralanan 2 kat için aylık kira bedeli her şey dahil olmak üzere, yüzde 40 indirimle, KDV dahil toplam 54 bin lira ödemektedir. Piyasa şartlarına göre de oldukça makul bir fiyatla kiralama yapılmıştır. İncelerseniz, kıyaslarsanız siz de bunun makul olduğunu göreceksiniz. 6. katta sadece RTÜK Başkanı'nın bulunduğuna dair bir açıklama yapılmış. RTÜK Ana Hizmet Binasının 6. katında, Milletvekili Ali Öztunç'un Kurul Üyesi olduğu dönemde olduğu gibi, RTÜK Başkanı, RTÜK Başkan Vekili, RTÜK başkan yardımcıları, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Büro Müdürlüğü, Üst Kurul Büro Müdürlüğü, Sayıştay denetçileri odaları bulunmaktadır. İddia edildiği gibi, 6. katın RTÜK Başkanı'na tahsis edildiği iddiası gerçeklikle bağdaşmamaktadır."