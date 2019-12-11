EKPSS başvuruları 24 Ocak'ta başlıyor		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Erdoğan'dan Esma astsubay mesajı		 
Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı		 
Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı'nın maaşını açıkladı		 
Tesla Cybertruck ve Ford F-150 böyle çekişti Video		 
Grip ve nezle olduğunuzda sakın bu yiyecekleri yemeyin! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Havalimanlarında 2020 otopark ücretleri belli oldu

Havalimanlarının 2020 yılında uygulanacak olan yeni otopark ücret tarifeleri belirlendi. Yeni tarifeler Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından ihale edilen Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Projeleri kapsamında Havalimanı-Terminal İşletmecileri tarafından işletilen tüm havalimanlarındaki otoparklarda uygulanacak
 11 Aralık 2019 14:16
Yazdır
Havalimanlarında 2020 otopark ücretleri belli oldu

İstanbul Havalimanı'nda otomobiller için kapalı otoparkın bir saatlik fiyatı 23 TL olurken Gazipaşa Alanya ve Zonguldak Çaycuma Havalimanlarında ise 1 saatlik otopark ücreti 7 TL oldu.
HAVALİMANLARININ OTOPARKLARI TERCİH EDİLMİYOR

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nda otomobillerin bir saat için kapalı otopark ücreti 21 liradan 23 liraya açık otopark ücreti ise 16 liradan 18 liraya çıktı.Kapalı otoparkın otomobiller için bir günlük ücreti 69 TL olurken, açık otoparkın ise 49 TL olarak belirlendi. Otomobiller için İstanbul Havalimanı'nda kapalı otoparkın bir aylık abonman fiyatı ise 488 TL oldu. 2020 yılı Ocak ayı itibariyle Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki otopark ücretleri bir saat için 17 TL iken, aylık abonmanlık ücreti 383 TL olarak belirlendi. Özellikle İstanbul Havalimanı'nda kapalı ve açık otoparklar ücretleri nedeniyle tercih edilmediği için boş kalıyor.

YOLCU KARŞILAMAYA GELENLER YOL KENARLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURUYOR

Havalimanlarında otoparklara park ücretleri ödemek istemeyen yolcu yakınları havalimanı girişlerinde yol kenarlarında uzun kuyruklar oluşturuyor. İstanbul Havalimanı girişinde yakınının çıkışını bekleyen Remzi Çeliktepe, "Otoparka fazla para vermemek için yaklaşık yarım saattir girişte bekliyorum, ilk 1 saat ücretsiz olsa çok daha iyi olur" dedi.

EDS KAMERALARI YERLEŞBTİRİLDİ

Havalimanı giriş ve çıkışlarını bekleyen yolcu yakınlarının oluşturduğu trafik yoğunluğunu engellemek amacıyla direklere ise Elektronik Denetim Sistemi (EDS) kameraları yerleştirildi. Karşılayacağı yolcusunun uçak iniş saatini havalimanı girişindeki emniyet şeridinde bekleyen araçlara Elektronik Denetim Sistemi (EDS) ile ceza geliyor. Trafik cezalarına ve uyarılara rağmen havalimanı girişlerindeki kuyruk uzamaya devam ediyor.

HAVALİMANLARINA YAKIN OTOPARKLAR TERCİH EDİLİYOR

Ücretler nedeniyle İstanbul'da bulunan havalimanlarının yakınına konumlanan otoparklar uygun fiyatları ile yolcuların ilgisini çekiyor. 24 saati 10 TL olarak hizmet veren otoparklarda ayrıca havalimanlarına 24 saat ücretsiz servis imkanı bulunuyor. Bu özel otoparklar 24 saat güvenlik kamerası ile takip edilmesi de tercih edilmelerini sağlıyor.

HAVALİMANLARINDA BAGAJ TAŞIMA GÖREVLİLERİNİN TARİFELERİ DE BELLİ OLDU

Öte yandan havalimanlarında porter olarak adlandırılan bagaj taşıma görevlilerinin 2020 yılı ücret tarifeleri de belli oldu. İstanbul Havalimanı'nda el bagajları için adeti 11 TL, valiz için adeti 17 TL, kargo bagaj ücreti ise adeti 34 TL olarak belirlendi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Havalimanı-Terminal İşletmecileri arasında düzenlenen Kira-Uygulama-İmtiyaz sözleşmeleri ve eklerinde Bagaj Taşıma Gelirleri adı altında gelir kalemi olmayan İstanbul, Antalya, Adnan Menderes, Muğla Dalaman, Milas Bodrum Havalimanı Terminalleri'nde elde edilen bagaj taşıma gelirlerinin yarısı DHMİ'ye ödenecek.

OTOPARKLARDAN ÜCRETSİZ YARARLANANLAR

Bazı devlet kuruluşları, kordiplomatik plakalı araçlar azami 1 saat süre için otopark parası ödemezken, Engelli ve gaziler de belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı ya da bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar),şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara havalimanındaki otoparklar ücretsiz olacak.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye organ naklinde dünyada ilk üçte
11 Aralık 2019 13:46		 Google'da en çok bunları aradık
11 Aralık 2019 13:42
Boşanabilmek için 18 yıldır görmediği eşini arıyor
11 Aralık 2019 13:38		 57 yıllık televizyona 10 bin lira değer biçildi
11 Aralık 2019 13:35
Hac ön kayıtları için son 3 gün
11 Aralık 2019 13:13		 Biber gazı silah sayılır mı? Uzmanlar farklı görüşe sahip
11 Aralık 2019 12:48
Bu paranın değeri tam 50 bin TL
11 Aralık 2019 12:45		 'Fermuar' açılmıyor, ambulanslar yolda kalıyor
11 Aralık 2019 12:18
İlk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da yağış başladı
11 Aralık 2019 11:19		 Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra yağmur ve sağanak uyarısı
11 Aralık 2019 09:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:32 - EKPSS başvuruları 24 Ocak'ta başlıyor15:32 - 14 üniversite lisansüstü öğrenci almak için ilana çıktı15:29 - 'Soykırımı övenlere ödül vermek insanlığa hakaret'15:22 - Erdoğan'dan Esma astsubay mesajı15:19 - Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı15:16 - Bu araçtan sağ çıktı... Gözünün önünden ayırmıyor15:13 - MHP'den FETÖ eleştirisi: Çaycı, çorbacı var siyasetçi yok15:10 - Bu şehirde suya zam yok, indirim var15:06 - Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak15:00 - Kadın mülki idare amirlerinden 'kadına şiddet' açıklaması
14:46 - Banka ve GSM operatörlerine 'Mavi Kart' çağrısı14:41 - Karamollaoğlu'ndan Nobel'e tepki14:40 - Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı'nın maaşını açıkladı14:37 - DEÜ Deprem Araştırma Merkezinden 'Balıkesir depremi' açıklaması14:29 - Sofralarda kış esintileri14:26 - Tarım arazileri ve 2B taşınmazlarının satış başvuruları için son 5 gün14:26 - Modern aydınlatmalar %50'ye varan indirim14:23 - Parklardaki plastik oyun grubu tartışması... İmamoğlu'ndan açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Rizeliler bile bu atama karşısında pes etti
Milletvekilleri arabuluculuk sınavında sınıfta kaldı
SGK 2019-2023 stratejik planında yer aldı: 3600 ek gösterge düzenlemesi SGK'yı zora sokar
Bu paranın değeri tam 50 bin TL
Soylu 'kamuoyu ilk defa duyacak' dedi ve anlattı
Bakanlık'tan, yeşil ve gri pasaport açıklaması
Özel okullara 'koruma kalkanı' geliyor
İşe iade edilen işçilerin sayısı 4'e ulaştı
Abdülhamit'in torunu Külliye'de
7 yaşındaki öğrenciyi şırıngalı çikolata mı öldürdü?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ferdi kadıoğlu 1
nerelisin 3
teste tabi tutmak 3
Yılın son günlerinde 2019 a veda notu 2
ali ihsan yavuz 2
alican 3
kıdem tazminatı caiz değildir 1
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 1
2020 3
letgo 2
SON İLANLAR
Malatya İnönü Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrenci alım ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Amasya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
ODTÜ lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Namık Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mersin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam