Tarım arazileri ve 2B taşınmazlarının satış başvuruları için son 5 gün
|11 Aralık 2019 14:26
|Yazdır
2B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışı uygulamasından yararlanmak isteyenler 16 Aralık'a kadar başvuruda bulunabilecek.
AA muhabirinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kamuoyunda 2/B yasası olarak bilinen 6292 sayılı Kanun uyarınca, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazların hak sahiplerine satışı uygulaması devam ediyor.
Tarımla geçimini sağlayan vatandaşların bu arazileri uzun yıllar kullandıkları hususu göz önünde bulundurularak, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan tarım arazileri hak sahiplerine rayiç bedellerinin yüzde 50'si oranında indirimli ve faizsiz 6 yıl vadeli olarak satılıyor.
Bu kapsamda 2012'den bugüne kadar 791 bin hak sahibine yaklaşık 556 bin 2B taşınmazı satıldı. Toplam değeri 11,8 milyar lira olan satış bedelinin 8,8 milyar lirası tahsil edildi, geri kalanı ise taksitler halinde alınıyor.
- Düzenlemeden 157 bin hak sahibinin yararlanması bekleniyor
Tarım arazilerinin satışından ise bugüne kadar yaklaşık 65 bin kişi yararlandı. Bu kapsamda toplam 51 bin tarım arazisi, 790 milyon lira bedelle satıldı. Bu bedelin 350 milyon lirası tahsil edildi.
Yine aynı kanunla çözüme kavuşturulan Hazineye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve paydaşlarına satışı uygulamasında rayiç bedel ve hak sahiplerini belirleme çalışmaları tamamlanan illerde satışlara başlandı.
Bu arada, söz konusu kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için yasal değişikliğe gidildi. Değişiklik doğrultusunda, 2/B taşınmazları ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin, süresi içinde başvurmayanların, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ve taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin başvuru ve ödeme süresi 16 Aralık'a kadar uzatıldı.
Bu düzenlemeden, tarım arazileri satışlarında başvuru ve ödeme sürelerini kaçıran 27 bin kişi ve 2/B satışlarında bu süreleri kaçıran 130 bin kişi olmak üzere toplam 157 bin vatandaşın yararlanması bekleniyor.
Hazineye ait tarım arazileri ve 2/B taşınmazlarının satışında bir daha süre uzatımı olmayacağı, vatandaşların herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için en geç 16 Aralık'a kadar başvurularını ve ödemelerini yapmaları gerektiği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı
11 Aralık 2019 15:19
|Çamlıca televizyon kulesinin kaplama işlemleri tamamlandı
10 Aralık 2019 20:28
|'Parayla kadro satılıyor' diyen eski vekilden geri adım
10 Aralık 2019 17:35
|Asgari Ücret Tespit Komisyonunda ekonomik veriler ele alındı
10 Aralık 2019 17:22
|YÖK'ün sağlık alanındaki asgari program ölçütlerine aykırı bir ilan daha
10 Aralık 2019 15:45
|Polisten dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin uyarı
10 Aralık 2019 12:13
|Arabuluculuk yazılı sınav sonuçları açıklandı
10 Aralık 2019 10:52
|Ankara Büyükşehir, kapalı durak isteyen vatandaşa bu cevabı verdi
10 Aralık 2019 10:51
|Eğitim'de geçen hafta neler oldu?
10 Aralık 2019 10:22
|1001 projeye verilecek destek sonuçları açıklandı
10 Aralık 2019 10:10