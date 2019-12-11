Karamollaoğlu'ndan Nobel'e tepki
|11 Aralık 2019 14:41
|Yazdır
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sırp savaş suçlularını savunan Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesini eleştirerek, "Srebrenitsa katliamını öven, bu canileri metheden bir yazara ödül verildi. Bu utanmazlıktır." dedi.
Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dünyanın farklı yerlerinde insan haklarının ihlal edildiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, İslam coğrafyasında ise Müslümanlara yönelik büyük bir zulmün olduğunu dile getirdi.
Doğu Türkistan'da Çin hükümetinin uyguladığı baskı ve zulmün sınırları aştığını belirten Karamollaoğlu, "Çin'in Uygurlar'a karşı politikası tam bir zülüm mekanizmasına dönüştü. İslam ülkeleri Çin'in acımasız politikalarına karşı tavır sergilemeli." diye konuştu.
Karamollaoğlu, 40 milyondan fazla Uygurlunun zulme maruz kaldığını, hapishanelerin ve kampların etrafının büyük duvarlarla örüldüğünü, içindeki insanların zihinlerinin yıkandığını söyledi.
Çin mallarını boykot çağrısı yapan Karamollaoğlu, "İnsanların inançlarını yok etmeye çalışmak en büyük zulümdür. Çin'in insan hakları mahkemelerinde yargılanması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel ödüllü verilmesini de eleştiren Karamollaoğlu, şunları söyledi:
"Bu şahıs, Srebrenitsa katliamını metheden yazılar kaleme almıştır. Kitap yazdığı için de ödüllendiriliyor. Uluslararası örgütlerin ne kadar çifte standart uyguladığının bir kanıtıdır. 10 bin Müslüman Birleşmiş Milletler (BM) kuvvetlerin gözü önünde katledildi. Srebrenitsa katliamını öven, bu canileri metheden bir yazara ödül verildi. Bu utanmazlıktır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Soykırımı övenlere ödül vermek insanlığa hakaret'
11 Aralık 2019 15:29
|Erdoğan'dan Esma astsubay mesajı
11 Aralık 2019 15:22
|MHP'den FETÖ eleştirisi: Çaycı, çorbacı var siyasetçi yok
11 Aralık 2019 15:13
|Banka ve GSM operatörlerine 'Mavi Kart' çağrısı
11 Aralık 2019 14:46
|Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı'nın maaşını açıkladı
11 Aralık 2019 14:40
|'Belgeler çoğaldıkça iş kazaları daha da azalacak'
11 Aralık 2019 14:11
|'Terör örgütü bir dağılma ve çözülme süreci yaşıyor'
11 Aralık 2019 13:30
|'318 kadın cinayeti kurbanından, 19'unda tedbir kararı vardı'
11 Aralık 2019 13:28
|CHP'den 'Kanal İstanbul Projesi' açıklaması
11 Aralık 2019 12:59
|Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi YAP değilmiş
11 Aralık 2019 12:55