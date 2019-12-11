EKPSS başvuruları 24 Ocak'ta başlıyor		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Erdoğan'dan Esma astsubay mesajı		 
Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı		 
Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı'nın maaşını açıkladı		 
Tesla Cybertruck ve Ford F-150 böyle çekişti Video		 
Grip ve nezle olduğunuzda sakın bu yiyecekleri yemeyin! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karamollaoğlu'ndan Nobel'e tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Srebrenitsa katliamını öven, bu canileri metheden bir yazara ödül verildi. Bu utanmazlıktır
 11 Aralık 2019 14:41
Yazdır
Karamollaoğlu'ndan Nobel'e tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sırp savaş suçlularını savunan Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesini eleştirerek, "Srebrenitsa katliamını öven, bu canileri metheden bir yazara ödül verildi. Bu utanmazlıktır." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın farklı yerlerinde insan haklarının ihlal edildiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, İslam coğrafyasında ise Müslümanlara yönelik büyük bir zulmün olduğunu dile getirdi.

Doğu Türkistan'da Çin hükümetinin uyguladığı baskı ve zulmün sınırları aştığını belirten Karamollaoğlu, "Çin'in Uygurlar'a karşı politikası tam bir zülüm mekanizmasına dönüştü. İslam ülkeleri Çin'in acımasız politikalarına karşı tavır sergilemeli." diye konuştu.

Karamollaoğlu, 40 milyondan fazla Uygurlunun zulme maruz kaldığını, hapishanelerin ve kampların etrafının büyük duvarlarla örüldüğünü, içindeki insanların zihinlerinin yıkandığını söyledi.

Çin mallarını boykot çağrısı yapan Karamollaoğlu, "İnsanların inançlarını yok etmeye çalışmak en büyük zulümdür. Çin'in insan hakları mahkemelerinde yargılanması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel ödüllü verilmesini de eleştiren Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bu şahıs, Srebrenitsa katliamını metheden yazılar kaleme almıştır. Kitap yazdığı için de ödüllendiriliyor. Uluslararası örgütlerin ne kadar çifte standart uyguladığının bir kanıtıdır. 10 bin Müslüman Birleşmiş Milletler (BM) kuvvetlerin gözü önünde katledildi. Srebrenitsa katliamını öven, bu canileri metheden bir yazara ödül verildi. Bu utanmazlıktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Soykırımı övenlere ödül vermek insanlığa hakaret'
11 Aralık 2019 15:29		 Erdoğan'dan Esma astsubay mesajı
11 Aralık 2019 15:22
MHP'den FETÖ eleştirisi: Çaycı, çorbacı var siyasetçi yok
11 Aralık 2019 15:13		 Banka ve GSM operatörlerine 'Mavi Kart' çağrısı
11 Aralık 2019 14:46
Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı'nın maaşını açıkladı
11 Aralık 2019 14:40		 'Belgeler çoğaldıkça iş kazaları daha da azalacak'
11 Aralık 2019 14:11
'Terör örgütü bir dağılma ve çözülme süreci yaşıyor'
11 Aralık 2019 13:30		 '318 kadın cinayeti kurbanından, 19'unda tedbir kararı vardı'
11 Aralık 2019 13:28
CHP'den 'Kanal İstanbul Projesi' açıklaması
11 Aralık 2019 12:59		 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi YAP değilmiş
11 Aralık 2019 12:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:32 - EKPSS başvuruları 24 Ocak'ta başlıyor15:32 - 14 üniversite lisansüstü öğrenci almak için ilana çıktı15:29 - 'Soykırımı övenlere ödül vermek insanlığa hakaret'15:22 - Erdoğan'dan Esma astsubay mesajı15:19 - Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı15:16 - Bu araçtan sağ çıktı... Gözünün önünden ayırmıyor15:13 - MHP'den FETÖ eleştirisi: Çaycı, çorbacı var siyasetçi yok15:10 - Bu şehirde suya zam yok, indirim var15:06 - Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak15:00 - Kadın mülki idare amirlerinden 'kadına şiddet' açıklaması
14:46 - Banka ve GSM operatörlerine 'Mavi Kart' çağrısı14:41 - Karamollaoğlu'ndan Nobel'e tepki14:40 - Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı'nın maaşını açıkladı14:37 - DEÜ Deprem Araştırma Merkezinden 'Balıkesir depremi' açıklaması14:29 - Sofralarda kış esintileri14:26 - Tarım arazileri ve 2B taşınmazlarının satış başvuruları için son 5 gün14:26 - Modern aydınlatmalar %50'ye varan indirim14:23 - Parklardaki plastik oyun grubu tartışması... İmamoğlu'ndan açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Rizeliler bile bu atama karşısında pes etti
Milletvekilleri arabuluculuk sınavında sınıfta kaldı
SGK 2019-2023 stratejik planında yer aldı: 3600 ek gösterge düzenlemesi SGK'yı zora sokar
Bu paranın değeri tam 50 bin TL
Soylu 'kamuoyu ilk defa duyacak' dedi ve anlattı
Bakanlık'tan, yeşil ve gri pasaport açıklaması
Özel okullara 'koruma kalkanı' geliyor
İşe iade edilen işçilerin sayısı 4'e ulaştı
Abdülhamit'in torunu Külliye'de
7 yaşındaki öğrenciyi şırıngalı çikolata mı öldürdü?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Halı ile evlenen kadın 2
makarna 1
the irishman 2
2020 3
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 1
letgo 2
ali ihsan yavuz 2
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 2
geveze insan 1
dış güçler 1
SON İLANLAR
Malatya İnönü Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrenci alım ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Amasya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
ODTÜ lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Namık Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mersin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam