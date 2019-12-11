Banka ve GSM operatörlerine 'Mavi Kart' çağrısı
|11 Aralık 2019 14:46
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TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Mavi Kart sahibi olup bankacılık ve cep telefonu hattı işlemlerinde sorun yaşayan vatandaşların ilgili resmi yazışmaları finans ve GSM operatörlerine ibraz ederek işlemlerini kolaylıkla yapabileceklerini bildirdi.
Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun önemli bir bölümünün, bulundukları ülkelerde sürekli ikamet ettiğini, yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığını da alarak yaşadıkları ülkelerin ekonomik kalkınmalarına önemli katkıda bulunduklarını belirtti.
Yurt dışındaki vatandaşların çoğunun, sadece işçi değil akademisyen, bilim adamı, doktor, mühendis, avukat, gazeteci, iş adamı, sanatçı, politikacı, sporcu gibi çeşitli alanlarda meslek sahibi olduğunu dile getiren Sırakaya, bu vatandaşların, yaşadıkları ülkelerin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına da pozitif katkı sağladığını ifade etti.
"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın işlerini, hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik adımları atmaya AK Parti hükümetleri olarak devam ediyoruz." diyen Sırakaya, Mavi Kart sahibi vatandaşlarla da Türkiye arasında bir köprü kurduklarının altını çizdi.
Sırakaya, Mavi Kart yönergesi ile MERNİS veri tabanında kayıtlı, doğumla Türk vatandaşı olup, vatandaşlıktan çıkan kişilerin TC kimlik numarası değiştirilmeden "Mavi Kartlılar Kütüğü"ne kaydedilmesi ve buraya kaydedilen Mavi Kart'ların resmi kimlik kartı olarak kullanılabilmesinin önünü açtıklarını dile getirdi.
Mavi Kart'la ilgili Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu'na özellikle finans ve cep telefonu işlemlerinde yaşanan olumsuzluklarla ilgili şikayetler geldiğini belirten Sırakaya, şu ifadelere yer verdi:
"Bu şikayetlerin giderilmesi adına görüştüğümüz Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), vatandaşlarımızın, bankalarda hesap açtırma, cep telefonu hattı açma gibi hizmet alımlarında Mavi Kart'ın resmi kimlik olarak dikkate alınması gerektiğini bir defa daha Dışişleri Bakanlığımıza ve komisyonumuza resmi yazışmalar kanalıyla teyit etmiştir."
Mavi Kart sahibi olup bankacılık ve cep telefonu hattı işlemlerinde sorun yaşayan vatandaşların ilgili resmi yazışmaları finans ve GSM operatörlerine ibraz ederek işlemlerini kolaylıkla yapabileceklerine dikkati çeken Sırakaya, Mavi Kartla ilgili işlemlerde "Mavi Kart Yönergesi"nin titizlikle dikkate alınmasını tüm finans ve GSM operatörlerinden beklediklerini kaydetti.
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