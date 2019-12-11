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Kadın mülki idare amirlerinden 'kadına şiddet' açıklaması

Ankara'nın Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan: Türkiye'de vali, vali yardımcısı ve kaymakamlık görevlerini yapan 63 mülki idare amiri kadın olarak, kadına şiddet meselesinin doğal tarafıyız. Hem de konunun devlet sorumluluğunu taşıyoruz
 11 Aralık 2019 15:00
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Kadın mülki idare amirlerinden 'kadına şiddet' açıklaması

Kadın mülki idare amirleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yapılan toplantının ardından "Kadına ve aileye yönelik şiddet olayları"na ilişkin açıklama yaptı.

Ankara'nın Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, 63 kadın mülki idare amiri adına Bakanlık'taki konferans salonunda yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan kadına ve aileye yönelik şiddet olaylarının üzüntüye neden olması ve kamu vicdanında yara açması nedeniyle kadın mülki idare amirleri olarak söz söyleme gereğinin ortaya çıktığını söyledi.

Kadına ve aileye yönelik şiddet konusunda, sadece Türkiye'nin etrafında ve uzak coğrafyalarda da gelişmişlik seviyelerinden bağımsız olarak, endişe verici gelişmelerin yaşandığını dile getiren Bilgihan, bu tür olayların artan bir ivmeyle yaşanıyor olmasının tüm dünyaya ciddi bir sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Sorunun kaynağına ilişkin doğru tespitler ile kararlı mevzuat ve icra adımlarının olması gerektiğini vurgulayan Bilgihan, "Hepsinden önemlisi, sorunu çözme iradesi dışında meseleyi başka alanlara çekmeden ve istismar etmeden, sonuç odaklı bir yaklaşım ortaya konulmalıdır." diye konuştu.

Bilgihan, Türkiye'nin, aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda önemli adımlar attığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu yıl içinde Sağlık, Adalet, Milli Eğitim, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri Bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığının katılımıyla 'Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi'nin oluşturulması, bu komite arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla 2020-2021 yıllarını kapsayan 75 maddelik planın oluşturulması, 100'ün üstünde arkadaşımızın ve meslektaşlarımızın bu konuda ayrıca eğitim almış olması ve halen bu eğitimlerin devam etmesi, konuyla ilgili 4 bakanlığın ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol, 250 bin kolluk personelinin aile içi ve kadına dönük şiddeti önleme konusunda eğitim alması da güncel adımlar arasındadır."

Kadına ve aileye yönelik şiddetin tüm dünyada var olan bir mesele olduğunu ve her ülkenin kendine ait sosyolojik dinamikleri çerçevesinde mücadele ortaya koyduğuna dikkati çeken Bilgihan, "Türkiye'de vali, vali yardımcısı ve kaymakamlık görevlerini yapan 63 mülki idare amiri kadın olarak, kadına şiddet meselesinin doğal tarafıyız. Hem de konunun devlet sorumluluğunu taşıyoruz. Üstlendiğimiz tüm sorumluluklarda olduğu gibi bu meselenin de takipçisiyiz ve 'sıfır şiddete' ulaşana kadar işin gereğini yerine getirme konusunda kararlıyız." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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