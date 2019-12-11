Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da gece yarısında yağışın hızlanacağını belirterek, "Kriz merkezinin yönettiği bin 452 personel hazır durumda. 213 ekibimiz var, 252 iş makinesi ve 124 kamyonla olayı takip ediyoruz." dedi.

Karaloğlu, kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Şubat 2019 itibarıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, uyarı sistemini dünyanın da uyguladığı renkler üzerinden yayınladığını, ilk defa kırmızı uyarının Antalya'dan verildiğini hatırlattı.

Meteorolojinin yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört renginin olduğunu belirten Karaloğlu, "Yeşilde tedbire gerek yok, sarıda tedbirli olunması gerektiğiyle ilgili uyarıda bulunulmuş oluyor. Turuncuda, meteorolojik verilerin, hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Kırmızıda ise büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir." diye konuştu.

Kurumlar olarak alınan tedbirlerle can kayıplarının, hasarların en aza indirilebildiğini ifade eden Karaloğlu, Antalya ve çevresinde şu ana kadar beklenen yağış miktarının düşmediğini bildirdi.

Serik ve Manavgat'ta 30 kilogram yağış alındığını, Antalya merkezde, Aksu, Döşemealtı ve Kemer'de de 5 ile 15 kilogram arasında yağış miktarı olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Esas beklentimiz, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı, bugün 18.00'den sonra özellikle gece yarısı esas yağış miktarı hızlanacak. Esas yağışı gece alacağız. Sabah saat 08.00'e kadar şiddetli yağış devam edecek. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın teyakkuz hali devam edecek. Meteorolojik uyarı yapıldıktan sonra vali yardımcımızın başkanlığında, 7 ilçe belediyemizden görevlilerle karayolları, DSİ tüm kamu kuruluşlarından oluşan bir kriz merkezi oluşturuldu. Bu gece de takibimiz devam edecek. Bir sorun yaşamadan bu süreci tamamlamayı ümit ediyorum. Vatandaşların duyarlılığına ihtiyacımız var. Su baskını riski olan bölgelerdeki vatandaşlarımızın, tedbirli, dikkatli ve uyanık olmasını öneriyoruz."

Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT), itfaiye ekipleri, DSİ ve Karayolları ekiplerinin gece de görevleri başında olacağını ifade eden Karaloğlu, şunları söyledi:

"Kriz merkezinin yönettiği 1452 personel hazır durumda. 213 ekibimiz var, 252 iş makinesi ve 124 kamyonla olayı takip ediyoruz. Bir olumsuzluk yaşanması durumunda da yardımcı olmak üzere hazırız. Herhangi bir sorun yaşamadan Türkiye'nin ilk kırmızı uyarı sistemini sağlıklı bir şekilde atlatmış oluruz. Bunun ilk defa verilmiş olması dolayısıyla vatandaşın ilgisini çekti. Bu Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de istediğiydi. İyi bir farkındalık oluştu."

- "Yarın da çocuklar tatil beklemesin"

Karaloğlu, dün gece sabaha kadar sosyal medya hesaplarının susmadığını, 10 bine yakın mesaj geldiğini, yaratıcı ve zeki çocukların esprili mesajlar attığını belirterek, "Dün gece sorulan şey, 'Bugün okullar tatil olacak mı?' Biz meteoroloji teşkilatımızla çok yakın, anbean saatlik olarak verileri alıyoruz. Bize hangi saatlerde hangi tahminlerde bulunduysa ona dönük tedbirler alıyoruz." dedi.

Gün içerisinde yağışların çok fazla olmayacağını kaydeden Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Okulları tatil edecek bir risk görmediğimiz için tedbir de almadık. Bir öğrencimiz, denizin kenarında plastik bir hortumu bulmuş, 'Konyaaltı sahilinde hortum çıkmış' diye çekip bana atmış. Yaratıcı esprilere can kurban. Riske göre tedbir alacağız. Yarın da 08.00'den sonra yağışlar hafifleyecek, yarın da çocuklar tatil beklemesin. Rize'de 300 gün yağmur yağıyor."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 41 büyük araç, 32 ekip ve 150 kişilik personelle hazır olduklarını söyledi.