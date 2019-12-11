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Bu şehirde suya zam yok, indirim var

Sivas Belediye meclisi aldığı kararla 2020 yılında suya zam yapmazken, engelli vatandaşlar suyu yüzde 50 indirimli kullanacak
 11 Aralık 2019 15:10
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Bu şehirde suya zam yok, indirim var

Sivas Belediye meclisi aldığı kararla 2020 yılında suya zam yapmazken, engelli vatandaşlar suyu yüzde 50 indirimli kullanacak.

Sivas Belediyesi Aralık ayı ikinci meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda birçok gündem maddesi görüşülürken en dikkat çeken ise su tarifesinde yapılan indirim oldu. Plan ve bütçe komisyonuna havale edilen gelir tarifelerinde değişikliğe giden Belediye Meclisi, 2020 yılında suya zam yapılmama kararı alırken 2019 yılı tarifesinin aynen uygulanmasını oy çokluğu ile kabul etti. Enflasyon oranları dikkate alınarak vatandaşların sıkıntı yaşamasının önüne geçmek adına; vergi harçlar ve su tarifelerinde zam yapmayan meclis, ayrıca yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlar için ise su tarifesinde yüzde 50 indirime gitti. Buna göre; 2020 yılı itibariyle engelli vatandaşlar suyun 15 metreküpe kadar olan kısmını yarı fiyatına kullanacak.
İhlas Haber Ajansı
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