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Bu araçtan sağ çıktı... Gözünün önünden ayırmıyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, çarpışma sonucu ikiye ayrılan otomobilin yola savrulan sürücüsü Ümit Pamukçu (21), aracın hurdasını evinin önünde tutuyor. Pamukçu, aracı gördükçe kazanın aklına geldiğini ve daha dikkatli otomobil kullandığını söyledi
 11 Aralık 2019 15:16
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Bu araçtan sağ çıktı... Gözünün önünden ayırmıyor

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 23. Cadde'deki kaza, 15 Ağustos'ta saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Uncalı'dan Akdeniz Üniversitesi yönüne giden Nurullah Akar yönetimindeki 34 ZB 507 plakalı otomobil, kavşakta Ümit Pamukçu'nun kullandığı 07 RP 330 plakalı otomobille çarpıştı.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Pamukçu'nun otomobili, çarpışmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Otomobilin arka kısmı 100 metre sürüklenerek bir market zincirinin klimalarına çarparak durdu. Ön kısmı ise yol ortasında savrulduktan sonra durdu. Bu sırada direksiyondaki Ümit Pamukçu yola savrulurken, diğer otomobil ise yan yattı. Kazada sürücüler Ümit Pamukçu ve Nurullah Akar ile Akar'ın aracındaki Hakan Arslan ve Dilek Gürbey hafif yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'ARABAMIN HURDASINI SAKLIYORUM'

Konyaaltı ilçesinde babasıyla baklava imalathanesinde çalışan Ümit Pamukçu, Uncalı'dan Uluç Mahallesi'ndeki iş yerine kavşaktan kontrollü şekilde geçiş yaptığını belirterek, "Bana yeşil yanıyordu, sarı kontrollü ışıktaydım. Sağıma soluma baktım ama direkt sağımdan gelen araç bana çarptı. Araçtan savruldum. Kendime gelip baktığımda aracım ikiye bölünmüştü" dedi.

'O ANDA BİR ŞOK YAŞADIM'

Kaza anının videosunu izlediğinde şoke olduğunu kaydeden Pamukçu, "Kazadan alnımda küçük bir yarayla kurtuldum. Yanıma gelenlere ilk sorduğum soru, 'Arabamın arkası nerede' oldu. Arabamın arkasının köşede olduğunu söylediler. Çok kötü bir kaza geçirdim. Şans eseri kurtuldum. 1993 model otomobli aldım. Geçen yıl internette gördüm ve 13 bin liraya aldım. Bu modeli çok seviyorum. Şimdi hurdasını bile saklıyorum. Bu aracın hurdasını gördükçe kaza aklıma geliyor ve daha dikkatli araç kullanıyorum. Yeşil ışıkta bile durarak kalkıyorum." dedi.

'YİNE AYNI MARKA VE MODEL ARAÇTAN ALDIM'

Kazanın ardından yine aynı marka ve model araç aldığını aktaran Ümit Pamukçu, "Aracın her yerinde kaynak izleri olduğunu kazadan sonra fark ettim. Hurdadan birleştirilmiş olabilir. Aracın altı ziftli olduğu için fark etmedim. Belki bu nedenle çok kolay bir şekilde ikiye bölündü. Bu nedenle araç alırken çok dikkatli olmak gerektiğini de öğrenmiş oldum" diye konuştu.

Kendisine çarpan araç sürücü Nurullah Akar'la kazadan sonra birkaç kez görüştüğünü de belirten Pamukçu, "İstanbul'dan tatile gelmişlerdi. Onlar da kazayı hafif yaralarla atlattı. İki taraf da ölümden döndü" dedi.

Bu araçtan sağ çıkılmaz dedirten kazada inanılmaz görüntü
DHA
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