Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, Aralık ayı Tebliğler Dergisi'ni yayımladı.
|11 Aralık 2019 15:19
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Milli Eğitim Bakanlığı, Aralık ayı Tebliğler Dergisi'ni yayımladı.
İ Ç İ N D E K İ L E R
Sayfa No
Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi 390
Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi 420
Topraklama, Yıldırımdan Korunma ve Elektrik İç Tesisat Denetimi KursProgramı 430
Spor Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi 431
Spor Lisesi Antrenörlük Eğitimi Dersi Öğretim Programı 434
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