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Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Aralık ayı Tebliğler Dergisi'ni yayımladı.
 11 Aralık 2019 15:19
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Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Aralık ayı Tebliğler Dergisi'ni yayımladı.

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa No

Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi 390

Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi 420

Topraklama, Yıldırımdan Korunma ve Elektrik İç Tesisat Denetimi KursProgramı 430

Spor Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi 431

Spor Lisesi Antrenörlük Eğitimi Dersi Öğretim Programı 434

Tebliğler Dergisi için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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