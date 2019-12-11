Erdoğan'dan Esma astsubay mesajı		 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası toplantısında konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız

Tüm kadınlarımızdan siyasetin her kademesinde daha aktif şekilde yer almalarını bekliyorum. Bugünkü şuramız bu bakımdan önemli bir milat olacaktır

Siz isteyeceksiniz, mücadele edeceksiniz ve biz de destek vereceğiz ve inşallah istediğimiz sonuca ulaşacağız.



Hayatın her alanında başarılı olan kadınların siyasette de hedefledikleri yere geleceğine yürekten inanıyorum

AK Parti'nin başarısındaki en önemli nedenlerinden biri kadınların gönlüne girebilmiş olmasıdır.

Esma astsubayımızla ilgili komutanlarımızın ve İç İşleri Bakanımızın şu tespitleri ilginçti: Bomba imha olaylarında bir bayan olarak, bir kadın olarak onun kadar cesur, maharetli olan yok gibiydi. Bomba imha olayında bunu yaparken şehit oldu.

Çatışma bölgelerinin tam ortasında görevlerini yerine getiren kadın sağlık görevlilerini de tebrik ediyorum.

Parlamentonun içerisinde terör örgütlerinin desteği ile bulunan ve bizim bu hanım şehitlerimizi görmemezlikten gelen ve şehit edilen yavrularımızı görmemezlikten gelen bu terör sevicilerini neyle izah edeceğiz

Lafa geldiği zaman hep öldürülen çocuklardan bahsederler. Van'daki Bingöl'deki katliamlardan hiç bahsetmezler. Stadyumun yanındaki 41 şehidimizden hiç bahsetmezler

Adınızın parti olması bunu izaha yetmez. Er veya geç bunun hesabını işte sandıklarda, şurada burada vereceksiniz.

Ağızlarını her açtıklarında insan haklarından bahsedenlerin terör örgütlerinin infaz ettiği çocukları görmezden geldiğini de unutmadık

Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin fendi eli kanlı teröristleri yenmiştir.

100 günü geride bıraktık. Bu duruş dimdik devam ediyor

Bu annelerden bir tanesinin yavrusu kendisine kavuştu. İnşallah diğerleri için de aynı durum söz konusu olur

Tüm dünyayı bu annelerin haklı duruşuna destek vermeye devam ettik. Ama işlerine gelmiyor

Bugünlerde bir Nobel skandalı yaşandı. İzzetbegovic kardeşimizin teşekkürüne ben de bir teşekkürle Türkiye'den cevap veriyorum. Bu onurlu duruşa destek veren tüm siyasi liderlere teşekkür ediyorum.

Medeni bir dünya için Nobel'in bu vampir aydınları grubunun temsilcisine vermesi adeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Nobel diye bir örgüt adil, hakkaniyetli ödüller veren bir örgüt olarak değerlendirilemez. Tamamen siyasallaşmış bir örgüttür

Sizin verdiğiniz bu ödeller kimseyi ikna etmez. Bu ödül bir Aziz Sancar'a, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül gibi değildir. Kimseyi aldatamayacaksınız. Bizler bu duruşumuzu her zaman olduğu gibi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.