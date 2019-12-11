'Soykırımı övenlere ödül vermek insanlığa hakaret'

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Sırp savaş suçlularını savunan Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesini eleştirerek, "Bosna'da soykırımı insanlara yaşatmış olanları övenlere Nobel ödülü vermek Dünya İnsan Hakları Günü'ne de insanlığa da hakarettir." dedi.

Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir ile PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Ağıralioğlu, "Kadınlarımızın, çocuklarımızın, güvenlik personelimizin ve bütün insanlarımızın emniyetini sağlayacak bütün hukuki düzenlemelerde hiçbir siyasi hesap gütmeksizin hükümetin atacağı adımları destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün Sırp savaş suçlularını savunan ve Bosna soykırımını inkar eden bir yazara verildiğini belirten Ağıralioğlu, "Bosna'da yaşanan soykırımı insanlara yaşatmış olanları övenlere Nobel ödülü vermek Dünya İnsan Hakları Günü'ne de insanlığa da hakarettir. Bir Sırp kasabına methüsena dizmiş bir adama Nobel Edebiyat Ödülü'nü vermeye teşebbüs etmek ödülü de itibarsız hale getirir. Bu, soykırımda ailelerini, çocuklarını, sevdiklerini kaybetmiş insanlara hakarettir. Sanatını icra eden insanlara, fikir adamlarına, edebiyat adamlarına hakarettir. Soykırımda ölmüş olanlara hakarettir. Böyle bir ödülün hak etmeyen birine verilmiş olmasını doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

- "Hükümetin iradesini makbul bulduk"

Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik anlaşmaya değinen Ağıralioğlu, "Bu mutabakatın münhasır ekonomik bölge sınırlarının uluslararası hukuka aykırı bir biçimde yorumlanarak Akdeniz'deki egemenlik haklarımızı töhmet altında bırakma teşebbüslerinin önüne geçmek için iyi bir hamle olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda hükümetin iradesini makbul bulduk, destekledik, destekleyeceğiz." diye konuştu.

Ağıralioğlu, atanamayan öğretmenler ile eğitimin sorunlarına değinerek, Türkiye'nin ciddi bir eğitim programına ve eğitim kadrosu istihdamına ihtiyacının her geçen gün hissedildiğini söyledi.

Ağıralioğlu, asgari ücretin açlık sınırı konu edilerek konuşulmasının da utanç verici olduğunu kaydetti.

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, "FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasına yönelik çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Ağıralioğlu, "Biz, 'orduda bütün sızma teşebbüslerine yedekleriyle, 5-10 yedeğiyle, yargıda, mülki idarede 5-10 yedeğiyle... Yani her bir planı 'o olmazsa şu' diye yedeklemiş bir organizasyonun siyaset ve ekonomi ayağını ıskaladığını hiç kimseye anlatamazsınız' dedik." karşılığını verdi.

- "Desteklerlerse önerge veririz"

FETÖ'nün iktisadi ve siyasi ayağının ortaya çıkarılmaması durumunda bu mücadelenin akamete uğrayacağını vurgulayan Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Bu meselede geçen sene verdiğimiz önergelerin hepsini reddetti hükümet, Cumhur İttifakı. Siyasi ayağının araştırılmasına destek verecekler ise şayet derhal önerge veririz, önergenin de arkasında dururuz, onlar da sözlerinin arkasında dursunlar. Bu çıkışı isabetli buldum. İnşallah Fethi Bey'in çıkışı şahsi bir çıkış değildir. Bu MHP'nin bir kararı gibiyse bunu kıymetli buluyorum. Bunu bir irade beyanı görüyorum. Belki onlar hükümetle istişare ederek, bir önerge verip vermeme konusunda tereddüt edebilirler. Eğer tereddütleri önergeyse biz önerge veririz, destek vermekten imtina etmesinler. Desteklerlerse biz önerge veririz, önerge getirirlerse biz destekleriz."