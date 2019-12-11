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EKPSS başvuruları 24 Ocak'ta başlıyor

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları 24 Ocak'ta başlıyor
 11 Aralık 2019 15:32
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EKPSS başvuruları 24 Ocak'ta başlıyor

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları 24 Ocak'ta başlıyor.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan 2020 EKPSS için başvurularının 24 Ocak'ta başlayacağı bildirildi.

Engelli memur adaylarının beklediği EKPSS başvuru tarihleri belli oldu. Lise ve üniversite mezunları 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri arasında başvuru yapacak. Sınav 26 Nisan'da yapılacak. İlkokul ve ortaokul mezunlarının kura başvuruları ise 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 27 Mayıs'ta açıklanacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, adayların eğitim düzeylerine uygun başvuru yapmasını da hatırlatarak şunları söyledi:

"Engelli vatandaşlarımız 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurabilir, kurum olarak gereken rehberlik hizmetlerini vereceğiz. Engellilerimizin, mezun olunan eğitim düzeyi, program, alan, dal ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığı bir kadroya tercihleriniz arasında yer vermemesi ve yerleştirilmesi halinde ilgili kurum tarafından atamanın yapılmayacağını göz önünde bulundurmasını istiyoruz."
İhlas Haber Ajansı
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