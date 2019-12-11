14 üniversite lisansüstü öğrenci almak için ilana çıktı
2019-2020 bahar dönemine ait lisansüstü öğrenci alımı için bazı devlet üniversiteleri alım ilanını yayımladı.
|11 Aralık 2019 15:32
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Devlet Üniversitelerinin 2019-2020 bahar dönemine ait yüksek lisans ilanlarını sizler için derledik.
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