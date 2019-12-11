2'si muvazzaf 4 askere FETÖ'den gözaltı		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Sağlık personeli alımı için kılavuz bugün yayımlanacak		 
'Fermuar' açılmıyor, ambulanslar yolda kalıyor		 
O okulun yöneticileri açığa alındı		 
Tesla Cybertruck ve Ford F-150 böyle çekişti Video		 
Grip ve nezle olduğunuzda sakın bu yiyecekleri yemeyin! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

14 üniversite lisansüstü öğrenci almak için ilana çıktı

2019-2020 bahar dönemine ait lisansüstü öğrenci alımı için bazı devlet üniversiteleri alım ilanını yayımladı.
 11 Aralık 2019 15:32
Yazdır
14 üniversite lisansüstü öğrenci almak için ilana çıktı

Devlet Üniversitelerinin 2019-2020 bahar dönemine ait yüksek lisans ilanlarını sizler için derledik.

İlanları takip etmek için Tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YÖK'ün engelli öğrencilere yönelik kararları işaret diline çevrildi
07 Aralık 2019 11:39		 Türkiye'nin gururu üç akademisyen
06 Aralık 2019 07:11
ABD'de 3 Türk akademisyen 'mucitler' listesine girdi
05 Aralık 2019 20:27		 Öğretim Üyesi'nin yürüttüğü projeye NATO'dan destek
05 Aralık 2019 16:56
Hukukta en fazla öğretim üyesi olan Üniversite...
05 Aralık 2019 11:47		 2019-TUS 2. Dönem tercih işlemleri başladı
05 Aralık 2019 10:48
Millilerin 'asker selamı' bilimsel makale oldu
05 Aralık 2019 10:16		 Türkiye'nin yurt dışına kaptırdığı akademisyen 'yerli motor' için döndü
04 Aralık 2019 11:07
TÜBA üyesi akademisyene araştırma ödülü
03 Aralık 2019 12:18		 Türk bilim insanları örümcek ağından süper yara bandı yaptı
01 Aralık 2019 13:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:08 - Ağrı şehir içi ulaşımında 'hastabüs' ve 'öğrencibüs' dönemi17:06 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:04 - 2'si muvazzaf 4 askere FETÖ'den gözaltı16:59 - Yargıtay, dönemin Kayseri Garnizon Komutanına verilen cezayı bozdu16:58 - Sağlık personeli alımı için kılavuz bugün yayımlanacak16:53 - 'Fermuar' açılmıyor, ambulanslar yolda kalıyor16:52 - İstanbul'da bisiklet kiralamak kolaylaştı16:48 - Eski AYİM üyesi Şahin'in 15 yıla kadar hapsi istendi16:40 - Boşanabilmek için 18 yıldır görmediği eşini arıyor16:36 - Yolcudan otobüs şoförüne yumruk
16:26 - Antalya mavi bayrakta dünya birincisi16:24 - Eski Askeri Yargıtay üyesi Şimşek hakkında hapis istendi16:22 - İBB, çalışanlar için Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni yayınladı16:16 - FETÖ'nün sözde sıkıyönetim savcısına hapis cezası16:11 - O okulun yöneticileri açığa alındı16:08 - Meteorolojiden o ile yarın için kuvvetli yağış uyarısı15:59 - Kepçeyle 'akrobatik' hareket yapan sürücüye ceza15:54 - Belediyeden parasını alamayan çöp toplama şirketi iş bıraktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Rizeliler bile bu atama karşısında pes etti
Milletvekilleri arabuluculuk sınavında sınıfta kaldı
SGK 2019-2023 stratejik planında yer aldı: 3600 ek gösterge düzenlemesi SGK'yı zora sokar
Bu paranın değeri tam 50 bin TL
Soylu 'kamuoyu ilk defa duyacak' dedi ve anlattı
7 yaşındaki öğrenciyi şırıngalı çikolata mı öldürdü?
Bakanlık'tan, yeşil ve gri pasaport açıklaması
Özel okullara 'koruma kalkanı' geliyor
O okulun yöneticileri açığa alındı
İşe iade edilen işçilerin sayısı 4'e ulaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıdem tazminatı caiz değildir 1
şifre 6
Halı ile evlenen kadın 2
Bana nobel ödülü verilirse almam 4
ben hep doğruları söylerim 3
Sabrı ziyan etmek 2
geveze insan 1
ön izleme 3
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 1
Yılın son günlerinde 2019 a veda notu 3
SON İLANLAR
Malatya İnönü Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrenci alım ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Amasya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
ODTÜ lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Namık Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mersin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam