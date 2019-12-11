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Ozan Kabak en değerli 10 futbolcu arasında

İngiliz futbolcu Jadon Sancho'nun 116 milyon avroluk değeriyle zirvede yer aldığı listede, Ozan Kabak 30 milyon Avroluk değeriyle 7. oldu
 11 Aralık 2019 15:43
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Ozan Kabak en değerli 10 futbolcu arasında

2000 sonrası doğan en değerli futbolcular listesinde Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak da yer aldı.

KPMG Football Benchmark tarafından araştırmada, 2000 sonrası doğan en değerli oyuncular belirlendi.

Alman ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho, 116 milyon avroluk değeriyle listesinin zirvesinde bulunuyor.

19 yaşındaki Sancho'yu 67 milyon avroluk değeriyle Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior, 56 milyon avroluk değeriyle yine Real Madrid'den Rodrygo takip etti.

Alman temsilcisi Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 30 milyon avroluk değeriyle Manchester Cityli Phil Foden'la 7. sırayı paylaştı.

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, yaptığı açıklamada, "Ozan, sezon başında sakatlığı nedeniyle Schalke'de fazla forma şansı bulamadı. Buna rağmen yüksek potansiyeli nedeniyle bu listede yer almayı başardı. Zaten son maçlarda gösterdiği performansı bu listede neden yer aldığının kanıtı niteliğindedir. Ozan sezon başından bu yana oynamış olsaydı, bu listede daha da yukarılarda olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Listenin ilk 10 sırasında yer alan futbolcular şöyle:

OyuncuTakımı Değeri (avro)
Jadon Sancho Borussia Dortmund 116 milyon
Vinicius Junior Real Madrid 67 milyon
Rodrygo Real Madrid 56 milyon
Hudson-Odoi Chelsea 53 milyon
Moise Kean Everton 38 milyon
Ryan Sessegnon Tottenham 35 milyon
Phil Foden Manchester City 30 milyon
Ozan Kabak Schalke 04 30 milyon
Sandro Tonali Brescia 27 milyon
Max Aarons Norwich City 26 milyon
Anadolu Ajansı
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