Meteorolojiden o ile yarın için kuvvetli yağış uyarısı
Mersin'de yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar görüleceği tahmin ediliyor
|11 Aralık 2019 16:08
|Yazdır
Mersin'de yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Mersin'de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.
Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ağrı şehir içi ulaşımında 'hastabüs' ve 'öğrencibüs' dönemi
11 Aralık 2019 17:08
|İstanbul'da bisiklet kiralamak kolaylaştı
11 Aralık 2019 16:52
|Antalya mavi bayrakta dünya birincisi
11 Aralık 2019 16:26
|Belediyeden parasını alamayan çöp toplama şirketi iş bıraktı
11 Aralık 2019 15:54
|Bu şehirde suya zam yok, indirim var
11 Aralık 2019 15:10
|Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak
11 Aralık 2019 15:06
|DEÜ Deprem Araştırma Merkezinden 'Balıkesir depremi' açıklaması
11 Aralık 2019 14:37
|Parklardaki plastik oyun grubu tartışması... İmamoğlu'ndan açıklama
11 Aralık 2019 14:23
|İstanbul'da barajların doluluk oranı 10 yılın en düşüğünde
11 Aralık 2019 13:53
|Balıkesir'deki deprem halkı sokağa döktü
10 Aralık 2019 23:44