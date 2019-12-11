2'si muvazzaf 4 askere FETÖ'den gözaltı		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Sağlık personeli alımı için kılavuz bugün yayımlanacak		 
'Fermuar' açılmıyor, ambulanslar yolda kalıyor		 
O okulun yöneticileri açığa alındı		 
Tesla Cybertruck ve Ford F-150 böyle çekişti Video		 
Grip ve nezle olduğunuzda sakın bu yiyecekleri yemeyin! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün sözde sıkıyönetim savcısına hapis cezası

FETÖ'nün sözde sıkıyönetim direktifinde "savcı" olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı
 11 Aralık 2019 16:16
Yazdır
FETÖ'nün sözde sıkıyönetim savcısına hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde sıkıyönetim direktifinde "Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Savcısı" olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak'a, silahlı terör örgütü üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Öztoprak ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Öztoprak, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

FETÖ'nün darbe girişiminde sözde sıkıyönetim listesinde "Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Savcısı" olarak yer alan Öztoprak, bu listeden önceden haberinin olmadığını, kendisine böyle bir teklifle gelinmesi halinde bunu reddedeceğini iddia etti.

Aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Öztoprak, örgüt iletişimi kapsamında operasyonel hat kullandığına yönelik tespitleri de kabul etmedi.

Sanık Öztoprak, görev süresince kanunlar doğrultusunda karar verdiğini, kimseden emir ve talimat almadığını ileri sürdü.

Öztoprak ve sanık avukatının savunmalarını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

- Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.

Turgay Öztoprak'a, "FETÖ üyeliği" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1'inci maddesi uyarınca cezayı 13 yıl 6 aya çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 12 yıla indiren mahkeme heyeti, Öztoprak'ın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

Bu karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi durumunda talebi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2'si muvazzaf 4 askere FETÖ'den gözaltı
11 Aralık 2019 17:04		 Eski AYİM üyesi Şahin'in 15 yıla kadar hapsi istendi
11 Aralık 2019 16:48
Eski Askeri Yargıtay üyesi Şimşek hakkında hapis istendi
11 Aralık 2019 16:24		 Eski Askeri Yargıtay üyesi Hakan Ata'ya 7,5 yıl hapis
11 Aralık 2019 14:13
FETÖ'cülerin Almanya'daki 'iltica tezgahı' ortaya çıktı
11 Aralık 2019 13:58		 FETÖ'nün 33 gaybubet evine baskın: 22 kişi yakalandı
11 Aralık 2019 13:49
Darbeci generallerin 'imamı'na hapis istendi
11 Aralık 2019 13:48		 FETÖ sanığının eşinden 'Büfelerden ben arıyordum' savunması
11 Aralık 2019 13:25
Hatay'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
11 Aralık 2019 13:05		 ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz'un tutukluluğuna devam
11 Aralık 2019 12:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:08 - Ağrı şehir içi ulaşımında 'hastabüs' ve 'öğrencibüs' dönemi17:06 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:04 - 2'si muvazzaf 4 askere FETÖ'den gözaltı16:59 - Yargıtay, dönemin Kayseri Garnizon Komutanına verilen cezayı bozdu16:58 - Sağlık personeli alımı için kılavuz bugün yayımlanacak16:53 - 'Fermuar' açılmıyor, ambulanslar yolda kalıyor16:52 - İstanbul'da bisiklet kiralamak kolaylaştı16:48 - Eski AYİM üyesi Şahin'in 15 yıla kadar hapsi istendi16:40 - Boşanabilmek için 18 yıldır görmediği eşini arıyor16:36 - Yolcudan otobüs şoförüne yumruk
16:26 - Antalya mavi bayrakta dünya birincisi16:24 - Eski Askeri Yargıtay üyesi Şimşek hakkında hapis istendi16:22 - İBB, çalışanlar için Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni yayınladı16:16 - FETÖ'nün sözde sıkıyönetim savcısına hapis cezası16:11 - O okulun yöneticileri açığa alındı16:08 - Meteorolojiden o ile yarın için kuvvetli yağış uyarısı15:59 - Kepçeyle 'akrobatik' hareket yapan sürücüye ceza15:54 - Belediyeden parasını alamayan çöp toplama şirketi iş bıraktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Rizeliler bile bu atama karşısında pes etti
Milletvekilleri arabuluculuk sınavında sınıfta kaldı
SGK 2019-2023 stratejik planında yer aldı: 3600 ek gösterge düzenlemesi SGK'yı zora sokar
Bu paranın değeri tam 50 bin TL
Soylu 'kamuoyu ilk defa duyacak' dedi ve anlattı
7 yaşındaki öğrenciyi şırıngalı çikolata mı öldürdü?
Bakanlık'tan, yeşil ve gri pasaport açıklaması
Özel okullara 'koruma kalkanı' geliyor
O okulun yöneticileri açığa alındı
İşe iade edilen işçilerin sayısı 4'e ulaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
makarna 3
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 2
dış güçler 1
letgo 2
Bana nobel ödülü verilirse almam 4
alican 3
şifre 6
Yılın son günlerinde 2019 a veda notu 3
ön izleme 3
Sabrı ziyan etmek 2
SON İLANLAR
Malatya İnönü Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrenci alım ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Amasya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
ODTÜ lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Namık Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mersin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam