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İBB, çalışanlar için Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni yayınladı

İBB Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni ihlal edenler hakkında iç soruşturma açılacak ve yasal süreçler işletilecek
 11 Aralık 2019 16:22
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İBB, çalışanlar için Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni yayınladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurum çalışanları için resmi ve kişisel hesap paylaşımlarında esas alınacak İBB Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada, tüm yönetici ve çalışanların görev ve sorumluluklarını yerine getirirken uymaları gereken etik standartların tanımlandığı ilkelere göre, İBB çalışanları sosyal medya hesaplarından hiçbir kişi, kurum veya oluşum hakkında kötüleyici iletişim çalışması yapılmayacak. İBB çalışanları paylaşım yapmaya zorlanmayacak, herhangi bir topluluğu, inanç grubunu, cinsiyeti, etnik kökeni, siyasi görüşü, dezavantajlı grubu rencide edecek, aşağılayacak ifade ve görseller de paylaşılmayacak.

İBB Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni ihlal edenler hakkında iç soruşturma açılacak ve yasal süreçler işletilecek.

İBB'nin yayınladığı Sosyal Medya Etik İlkeleri şunlar:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketleri çalışanları kişisel ve kurumsal sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda İstanbul'da yaşayan herkese hizmet verme yükümlülüğüyle kamusal bir hizmet veren kurumda çalıştıklarının bilincinde ve sorumluluğunda hareket ederler.

İBB ve iştiraklerinde çalışanları kişisel sosyal medya kullanımlarında da kurumu temsil ettiklerinin bilincindedir.

İBB ve iştiraklerinde çalışanlar hiçbir şekilde şahsi sosyal medya hesaplarında siyasi ya da başka bir konuda paylaşım yapmaya zorlanamaz.

İBB ve iştiraklerinde hiçbir kişi, kurum veya oluşum hakkında kötüleyici, dezenformatif iletişim çalışması yapılamaz. Açık veya gizli hesaplarla kişi hak ve hürriyetini zedeleyici paylaşımlar yapılamaz, hedef gösterilemez, yapılması organize edilemez, bu konuda herhangi bir şeklide doğrudan ya da dolaylı bütçe harcanamaz.

Paylaşımlarında doğrudan ya da ima yoluyla herhangi bir topluluğu, inanç grubunu, cinsiyeti, etnik kökeni, siyasi görüşü, dezavantajlı grubu rencide edecek, aşağılayacak ifade ve görseller paylaşılamaz.

Dezavantajlı gruplara yönelik yapılan sosyal ve ekonomik destek çalışmalarıyla ilgili paylaşımlarda kişilerin fotoğrafları kullanılamaz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve/veya iştirak şirketinin iç işleyişi ile ilgili özel bilgiler paylaşılamaz. Çalışma arkadaşları iş ve görevlerle ilgili tartışmaları sosyal medya ağları üzerinde sürdüremezler.

İBB ve iştirak şirketleri iletişim çalışmalarında kişisel verinin korunmasına özen gösterirler.

Önemli konularda kurumsal açıklama ve bilgilendirme yapılmadan önce sosyal medya paylaşımları ya da herhangi bir dijital mecrada açıklama ya da bilgi paylaşımı yapamazlar.

Bu konudaki etik ilkelere uymayan kişiler ile ilgili İBB Sosyal Medya Etik ilkelerini ihlal ettiği için iç soruşturma açılabilir, paylaşıma göre yasal süreçler işletilebilir.

Özellikle deprem, terör saldırısı, doğal afet vs. gibi olağanüstü kamusal durumlarda yapılan paylaşımlarda çalıştıkları kurumun referans olarak alınacağının farkında olurlar, resmi açıklamaları bekler ve bu açıklamaları esas alırlar.

Başka kullanıcılardan gelen bilgi, görüş, görüntüleri paylaşır, yeniden iletir ya da yanıtlarken, bunların kendi görüşü olarak algılanmamasına özen gösterirler.

Paylaşımlarının kaynağına özen gösterirler. Paylaşılan ya da iletilen bir bilginin yanlış olduğunu fark edilirse, izleyen bir mesajla mutlaka düzeltilmelidir.

Sosyal medya ağlarında yapılan paylaşımların, üçüncü kişiler tarafından, bağlamından kopararak başkalarına iletilebileceği unutulmamalıdır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iştirak şirketleri ve farklı görevlerdeki tüm çalışan ve yöneticileri kamusal anlamda yapılan çalışmaların İstanbullulara ulaştırırken kişisel sosyal medya paylaşımlarında İBB ve Başkanının kurumsal sosyal medya hesaplarını referans alırlar. Duyuru süreçlerine katkılarının da yine bu kurumsal hesaplar üzerinden olması tavsiye edilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iştirak şirketleri ve farklı görevlerdeki tüm çalışan ve yöneticileri temiz ve etik bir sosyal medya kullanımından yana olmayı kabul eder.
Anadolu Ajansı
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