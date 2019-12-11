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Eski Askeri Yargıtay üyesi Şimşek hakkında hapis istendi

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen eski Askeri Yargıtay üyesi Mehmet Şimşek'in yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkında mütalaa verildi
 11 Aralık 2019 16:24
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Eski Askeri Yargıtay üyesi Şimşek hakkında hapis istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde sıkıyönetim direktifinde Askeri Yargıtay Genel Sekreteri olarak görevlendirilen ve tutuksuz yargılanan eski Askeri Yargıtay üyesi Mehmet Şimşek'in, terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık eski Askeri Yargıtay üyesi Mehmet Şimşek ve avukatı katıldı.

Sanık Şimşek'in FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Esas hakkındaki mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelerden sanık Mehmet Şimşek'in örgüt içerisinde yer aldığı, Askeri Yargıtay'da örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, yapılan aramalarda kendisinde 1 dolar ele geçirildiği anlatıldı.

Darbe girişiminin organizatörlerince hazırlanan sözde sıkıyönetim mahkemeleri listesinde Askeri Yargıtay Genel Sekreteri olarak görevlendirildiği belirtilen sanığın, terör örgütü mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetlerinin tasfiye ve yeniden dizayn çalışmaları içinde yer aldığı kaydedildi.

Böylelikle sanığın, diğer örgüt üyeleriyle fikir ve eylem birliği içinde hareket etmek suretiyle hiyerarşik yapıya dahil olduğu, sıkı bir disiplinle, örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği, haiz olduğu görev ve sorumluluk alanları ile emir ve talimat verme noktasındaki yetkileri gözetildiğinde, FETÖ silahlı terör örgütünün Askeri Yargıtay hücre yapılanmasında yer aldığı, örgütün amaçları doğrultusunda süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde faaliyet yürütmek suretiyle örgüt üyesi olmak suçunu işlediği sonucuna ulaşıldığı aktarıldı.

- "Hata hükmü uygulanamaz, alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilsin"

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyo-kültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle, örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda olduğu belirtilen mütalaada, sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmaması talep edildi.

TCK'nin 314. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu sonucuna varıldığı kaydedilen mütalaada, açıklanan gerekçelerle sanığın, TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın askeri yargı içerisinde konumlandırılması ve örgütün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi talebinde bulunuldu.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık ve avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre istedi ve adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa savunma için gelecek celseye kadar süre verilmesini kararlaştırdı ve tutuksuz sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına hükmetti.
Anadolu Ajansı
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