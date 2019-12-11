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Sağlık personeli alımı için kılavuz bugün yayımlanacak

Sağlık personeli alımı için bugün kılavuz yayımlanacak.
 11 Aralık 2019 16:58
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Sağlık personeli alımı için kılavuz bugün yayımlanacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'na alınacak personeller için kılavuzun bugün yayınlanacağını duyurdu.

Halis Aygün'ün yaptığı açıklama

Değerli adaylarımız, #ÖsymSağlıkçıKılavuzBekliyor dediniz biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. Bugün kılavuzu açıklıyoruz. 13-19 Aralık tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Şimdiden tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.

17 bin 689 sağlık personeli alımı başlıyor
Memurlar.Net
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