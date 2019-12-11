Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|11 Aralık 2019 17:06
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8030
|5,8040
|5,8060
|5,8070
|Avro
|6,4330
|6,4340
|6,4400
|6,4410
|Sterlin
|7,6260
|7,6640
|7,6280
|7,6670
|İsviçre Frangı
|5,8690
|5,8980
|5,8790
|5,9090
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7750
|5,8350
|5,7750
|5,8350
|Avro
|6,3900
|6,4600
|6,3950
|6,4650
|Sterlin
|7,5560
|7,7060
|7,5690
|7,7060
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