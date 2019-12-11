Kaç kişi KYK borcunu hiç ödemedi?
KYK kredisini kullanan 5 milyon öğrenciden 280 bini hiçbir geri ödeme yapmadı. Ödenmeyen borç miktarı yaklaşık 7 milyar lira
|11 Aralık 2019 17:29
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KYK kredisini 5 milyon öğrenci kullandı.
Bu öğrencilerden 280 bini mezun olmasına rağmen hiçbir şekilde geri ödeme yapmadı.
Faizlerle birlikte bir öğrencinin ortalama borcu 25 bin lira seviyesinde.
Bu rakamlara göre; af bekleyen toplam borç miktarı 7 milyar lira.KYK borçları silinecek mi? Erdoğan yanıtladı
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