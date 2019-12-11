Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 445,00 liradan işlem gördü
|11 Aralık 2019 17:34
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,07 azalışla 273,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 445,00 lira, Cumhuriyet altını 1.824,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 273,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|273,80
|274,00
|273,60
|273,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.804,00
|1.825,00
|1.803,00
|1.824,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|250,00
|254,00
|250,00
|254,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.763,00
|1.783,00
|1.762,00
|1.782,00
|Yarım Ziynet
|882,00
|892,00
|881,00
|891,00
|Çeyrek Ziynet
|441,00
|446,00
|440,00
|445,00
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