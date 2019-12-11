CHP Milletvekili paylaştı... Bize böyle valiler lazım		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Kaç kişi KYK borcunu hiç ödemedi?		 
2'si muvazzaf 4 askere FETÖ'den gözaltı		 
Sağlık personeli alımı için kılavuz bugün yayımlanacak		 
Uçan otomobil satışa çıktı! Video		 
Bu yıl Google'da en çok neyi arattık? Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Tekrar çalışma' nedeniyle emekliden istenen faize 'hak ihlali' kararı

Anayasa Mahkemesi, tekrar çalışmaya başladığı fark edilerek yaşlılık aylığı kesilen emekliden, 6 yıl boyunca yersiz ödenen aylıkların faiziyle geri alınması nedeniyle "mülkiyet hakkının ihlal edildiği" sonucuna vardı
 11 Aralık 2019 18:14
Yazdır
'Tekrar çalışma' nedeniyle emekliden istenen faize 'hak ihlali' kararı

Anayasa Mahkemesi, tekrar çalışmaya başladığı için SSK'dan bağlanan yaşlılık aylığı kesilen emekliden, yersiz ödenen aylıkların faiziyle geri alınması nedeniyle "mülkiyet hakkının ihlal edildiği" sonucuna vardı.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, işçi Muzaffer Peker'e, 2002'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli aylığı bağlandı.

Peker'in emekli aylığı, 2006'dan itibaren tekrar bir iş yerinde çalışmaya başladığının tespit edilmesi nedeniyle 2011'de kesildi. SGK, başvurucuya 2006-2011 yılları arasında ödenen aylıkların faiziyle hesaplanarak geri alınması için icra takibinde bulundu.

Başvurucunun itirazı üzerine duran takibe karşı SGK tarafından dava açıldı. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Muzaffer Peker'in, 2006-2009 yılları arasında tekrar çalışmaya başladığı tespit edilerek, bu yıllar arasında ödenen 32 bin lira asıl, 10 bin 500 lira faiz alacağı olmak üzere 42 bin 500 lira borç tahsil edildi.

Nihai kararın tebliğ edilmesinin ardından Peker, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak, mülkiyet hakkının ihlal edildiğini öne sürdü.

- Karar

Anayasa Mahkemesi, yeniden çalışmaya başlanması nedeniyle yaşlılık aylığının kesilmesini ölçülü buldu, ancak yaşlılık aylıklarının yasal faiziyle tahsil edilmesini mülkiyet hakkının ihlali saydı.

Kararın bir örneğinin, yeniden yargılama yapılmak üzere mahkemesine gönderilmesine hükmeden Anayasa Mahkemesi, benzer ihlallere yol açılmaması bakımından kararın bir örneğinin de bilgi edinilmesi için idareye gönderilmesine karar verdi.

- Gerekçeden

Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde, başvurucuya ödenen yaşlılık aylığının yersiz olduğunun tespit edilmesinde geçen yaklaşık 6 yıllık sürenin oldukça uzun olduğu belirtilerek, bu süre boyunca hatalı işlemin varlığının tespit edilebilmesini temin edecek ve başvurucuya ödenmeye devam edilen yaşlılık aylığının kesilmesi sonucunu doğuracak bir denetim faaliyetinin yeterli düzeyde gerçekleştirilmediği kaydedildi.

Bu nedenle idarenin kusurlu olduğu ifade edilen gerekçede, somut olayda idarece hatalı olarak ödendiği tespit edilen ana para tutarının iadesinin talep edilebileceği hususunda kuşku bulunmadığı vurgulandı.

Gerekçede, buna karşın alacağın başvurucudan tahsilindeki yöntemin önem arz ettiği aktarıldı.

Söz konusu tutarın taksitlerle ödendiği halde peşin tahsil edilmeye çalışıldığı, başvurucunun yanı sıra davalı idarenin de kusurunun bulunduğu gözetildiğinde, başvurucunun ana paranın yanında faizi ödemekle yükümlü kılınması başvurucunun kusurlu davranışıyla orantısız bir külfet yüklenmesi sonucu doğurduğu ifade edildi.

Başvurucunun ilgili kanun kapsamında yeniden çalışmaya başlaması nedeniyle yaşlılık aylığının kesilmesinin ölçülü olduğuna değinilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Başvurucuya yersiz olarak fazladan ödendiği anlaşılan yaşlılık aylıklarının yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesinin, özellikle kamu makamlarının kusurunun ağırlığı da gözetildiğinde, başvurucuya şahsi olarak aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklediği sonucuna ulaşılmaktadır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AYM kararı sonrası memur alımında yaşanan kargaşa
09 Aralık 2019 07:46		 Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı
06 Aralık 2019 06:05
AYM, kullanım bedeli için yayın durdurma tedbiri kuralını iptal etti
05 Aralık 2019 16:38		 Gazeteler, güvenlik soruşturmasını böyle gördü
30 Kasım 2019 08:48
AYM'den sözlü sınavla sözleşmeli sağlık personeli alınmasına dair önemli karar
29 Kasım 2019 09:10		 Flaş! Kamuya girişlerde güvenlik soruşturması şartı arayan düzenleme iptal edildi
29 Kasım 2019 03:02
AYM'den askeri cezaevinde ölen asker için ihlal kararı
27 Kasım 2019 15:58		 AYM cinsel istismarda takipsizlik kararını hak ihlali saydı
27 Kasım 2019 13:00
AYM: Elektronik tebligatın ulaşması için 5 günlük süre yeterli
26 Kasım 2019 10:33		 Erdoğan'ın 'Ucube' dediği heykel için 20 bin TL tazminat
25 Kasım 2019 15:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:36 - Güvenlik internet hizmeti 9 yaşında18:30 - FETÖ şüphelisi öğretmen çift gözaltına alındı18:26 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:21 - Şanlıurfa'da yakalanan 8 terörist tutuklandı18:14 - 'Tekrar çalışma' nedeniyle emekliden istenen faize 'hak ihlali' kararı18:05 - Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi17:59 - CHP Milletvekili paylaştı... Bize böyle valiler lazım17:52 - Adli Tıp Kurumu Başkanı'ndan 'Rabia Naz' açıklaması17:47 - 'Çeyrek altın alım gücüne göre memur maaşı yüzde 685 düştü'17:42 - KPSS 2019/7 tercih kılavuzu yayımlandı
17:34 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı17:29 - Kaç kişi KYK borcunu hiç ödemedi?17:24 - Terörist, HDP ilçe başkanı ile birlikte yakalandı17:20 - İZDENİZ'de 'vapur kiralama' tartışması17:08 - Ağrı şehir içi ulaşımında 'hastabüs' ve 'öğrencibüs' dönemi17:06 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:04 - 2'si muvazzaf 4 askere FETÖ'den gözaltı16:59 - Yargıtay, dönemin Kayseri Garnizon Komutanına verilen cezayı bozdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Rizeliler bile bu atama karşısında pes etti
Milletvekilleri arabuluculuk sınavında sınıfta kaldı
SGK 2019-2023 stratejik planında yer aldı: 3600 ek gösterge düzenlemesi SGK'yı zora sokar
KPSS 2019/7 tercih kılavuzu yayımlandı
Bu paranın değeri tam 50 bin TL
O okulun yöneticileri açığa alındı
7 yaşındaki öğrenciyi şırıngalı çikolata mı öldürdü?
Soylu 'kamuoyu ilk defa duyacak' dedi ve anlattı
Özel okullara 'koruma kalkanı' geliyor
Bakanlık'tan, yeşil ve gri pasaport açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yılın son günlerinde 2019 a veda notu 3
Kıdem tazminatı 1
şifre 6
tavla 2
alican 3
120 bin dolarlık çalışma 1
kıdem tazminatı caiz değildir 1
ön izleme 3
bir yanlışlık olmalı 2
Bana nobel ödülü verilirse almam 4
SON İLANLAR
Malatya İnönü Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrenci alım ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Amasya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
ODTÜ lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Namık Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mersin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam