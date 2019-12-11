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Güvenlik internet hizmeti 9 yaşında

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "İnternette sadece tüketen değil aynı zamanda da pozitif içerik üreten internet kullanıcıları olmak zorundayız. Gençlerimiz başta olmak üzere toplum olarak, internette üretilen içerikleri tüketmekten ziyade pozitif içerik üretme, internetten öğrendiğimiz bilgileri ürüne dönüştürebilme çabası içinde olmalıyız" dedi
 11 Aralık 2019 18:36
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Güvenlik internet hizmeti 9 yaşında

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "İnternette sadece tüketen değil aynı zamanda da pozitif içerik üreten internet kullanıcıları olmak zorundayız. Gençlerimiz başta olmak üzere toplum olarak, internette üretilen içerikleri tüketmekten ziyade pozitif içerik üretme, internetten öğrendiğimiz bilgileri ürüne dönüştürebilme çabası içinde olmalıyız" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından güvenli internet hizmetinin 9'uncu yılı kapsamında bir çalıştay gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, burada gerçekleştirdiği konuşmada, dijital materyallerin sayısı ve bunlara ulaşabilirlik arttıkça; teknoloji ve internetin hayatın her anını kaplayıp yaşam alanlarını dijitalleştirdiğini ifade ederek, "Elbette küresel ölçekte yaşadığımız bu büyük dijital dönüşüm, içerdiği fırsatların yanında çözülmesi gereken problemleri de beraberinde getiriyor. Sosyal medya üzerinden yürütülen korku ve algı operasyonları, çocukların ve gençlerin siber zorbalığa maruz kalması bu risklerden birkaçı olarak karşımıza çıkıyor. Çağımızın mücadelesi; internetin sunduğu muazzam ve benzersiz fırsatları kucaklayıp en üst düzeyde faydalanırken, aynı zamanda kullanıcılar için oluşturduğu tehditlerin de önlenmesi olmalı. Ülke olarak çok genç bir nüfusa sahibiz. Bu genç nüfusu hem korumak hem de enerjisinden destek almak en büyük arzumuz. İnternette sadece tüketen değil aynı zamanda da pozitif içerik üreten internet kullanıcıları olmak zorundayız. Gençlerimiz başta olmak üzere toplum olarak, internette üretilen içerikleri tüketmekten ziyade pozitif içerik üretme, internetten öğrendiğimiz bilgileri ürüne dönüştürebilme çabası içinde olmalıyız. Bu özellikle gençlerimizin gelecek vizyonlarından biri haline gelmeli" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile birlikte internetin güvenli kullanımını sağlamak için çocukları, gençleri ve aileleri bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını belirten Sayan, "Bu konularda hazırlanan içerikler, internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden tüm internet kullanıcılarına ulaşıyoruz. En önemlisi; BTK, kişisel verilerin korunması, internet ve mahremiyet, internette hak ve sorumluluklar, internette yasadışı içerikler, siber zorbalık, dijital oyunlar, teknoloji bağımlılığı gibi konularda bölge müdürlükleri ile beraber ülke çapındaki okullarda gerek öğrencilere gerekse ebeveynlere yüz yüze eğitim ve seminerler veriyor. İlgili Bakanlıklarımızın internetin ve teknolojinin güvenli ve bilinçli kullanımı konusuna verdiği önem ve bu konuda yaptıkları faaliyetleri de yakından takip ediyor ve bu çalışmalardan faydalanıyoruz. Güvenli İnternet Hizmeti de bu konuda atılan çok büyük ve önemli bir adım. Ücretsiz sunulan bu hizmet her geçen gün kullanıcı sayısını arttırıyor. Gün geçtikçe daha da yaygınlaşacağına eminim" diye konuştu.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise dünyanın pek çok yerinde düzenleyici kurumların, çocukların ve gençlerin internetin zararlı içeriklerinden korunmasını sağlamak amacı ile büyük bir hassasiyet gösterdiğini belirterek, "Ülkemizde de bu konu üzerinde yürütülen önemli çalışmalardan birisi olan ve 2011 yılından itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından sunulan Güvenli İnternet Hizmeti, çocuklarımızı ve gençlerimizi internetin zararlı içeriklerinden koruyor. Bu hizmet, abonelerin isteğine bağlı, ücretsiz, şeffaf, kullanımı kolay, herhangi bir program yüklemeyi gerektirmeyen interaktif ve tüketici memnuniyetini esas alan bir kamu hizmeti. Güvenli İnternet Hizmeti verilmeye başladığı günden bu yana, başta ülkemiz üzerinden erişilen alan adları olmak üzere, kurumumuz tarafından 10 milyonun üzerinde alan adının sınıflandırılması yapıldı ve vatandaşlarımız tarafından iletilen 3 milyonun üzerinde ihbar ve itiraz değerlendirildi. Güvenli İnternet Hizmetini tercih eden abone sayısı 7 milyona yaklaştı" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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