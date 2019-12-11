2019/7 KPSS kılavuzunda, kadroların yarısı yer aldı		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
AK Parti'li Yavuz'dan 'Arabuluculuk sınavı' açıklaması		 
İbrahim Kalın'dan 'Mal varlığı ve çakar lamba' açıklaması		 
Sakarya Valisi'nden 'kedi kız' açıklaması		 
Uçan otomobil satışa çıktı! Video		 
Bu yıl Google'da en çok neyi arattık? Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YÖK'te 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları Çalıştayı'

Vakıf üniversitelerinin rektörleri ve vakıf meslek yüksekokullarının müdürleri ile "Vakıf Yükseköğretim Kurumları Çalıştayı" düzenlendi
 11 Aralık 2019 18:46
Yazdır
YÖK'te 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları Çalıştayı'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, vakıf üniversitelerinin rektörleri ve vakıf meslek yüksekokullarının müdürleri ile "Vakıf Yükseköğretim Kurumları Çalıştayı"nda bir araya geldiklerini bildirdi.

Saraç'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, YÖK'teki çalıştayda, "Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Eğitim Öğretim Süreçlerinde Niteliğin Yükseltilmesi" ve "Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Araştırma, Geliştirme, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler ile Toplumsal Hizmet Çalışmaları" başlıklı paneller gerçekleştirildi.

Paylaşımında çalıştaya ilişkin değerlendirmede bulunan Saraç, "Vakıf Yükseköğretim Kurumlarımızdaki eğitim kalitesinin daha da artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaları ele aldığımız, mevcut durumun değerlendirilerek sorunların çözümüne yönelik atılacak adımların görüşüldüğü faydalı bir çalıştay oldu." ifadelerini kullandı.

Saraç, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması, öğretim üyesi yetiştirme zorunluluğu gibi vakıf yükseköğretim kurumlarımızın yükseköğretim sistemimize katma değeri yüksek çıktılar sunacakları bazı kararlar aldık. Bu kararlarımızın toplumun farklı kesimlerince kabul görmesi kararlarımızın ne denli gerçekçi nedenlere dayandığını da göstermektedir.

Yeni YÖK olarak, Devlet-Vakıf bütün yükseköğretim kurumlarımızda kaliteyi önceleyen, niteliği artıran, sisteme derinlik kazandıran kararlar almaya devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli denetimi
11 Aralık 2019 19:41		 2B taşınmazlarının satış başvurularında son günler
11 Aralık 2019 18:51
Güvenlik internet hizmeti 9 yaşında
11 Aralık 2019 18:36		 İBB, çalışanlar için Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni yayınladı
11 Aralık 2019 16:22
Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı
11 Aralık 2019 15:19		 Çamlıca televizyon kulesinin kaplama işlemleri tamamlandı
10 Aralık 2019 20:28
'Parayla kadro satılıyor' diyen eski vekilden geri adım
10 Aralık 2019 17:35		 Asgari Ücret Tespit Komisyonunda ekonomik veriler ele alındı
10 Aralık 2019 17:22
YÖK'ün sağlık alanındaki asgari program ölçütlerine aykırı bir ilan daha
10 Aralık 2019 15:45		 Polisten dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin uyarı
10 Aralık 2019 12:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:05 - Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Doğa Koleji' açıklaması20:01 - 2019/7 KPSS kılavuzunda, kadroların yarısı yer aldı19:58 - AK Parti'li Yavuz'dan 'Arabuluculuk sınavı' açıklaması19:54 - Veliler, çocuklarıyla aynı sırada kitap okuyor19:50 - CHP, İBB imar komisyonunundaki üyesini değiştirdi19:47 - Ağabeyinin kimliğiyle kredi kartı çıkarmış19:44 - 2.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe19:41 - İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli denetimi19:38 - İbrahim Kalın'dan 'Mal varlığı ve çakar lamba' açıklaması19:35 - Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu
19:31 - Sakarya Valisi'nden 'kedi kız' açıklaması19:27 - Şanlıurfa'da servis minibüsü devrildi: 8 öğretmen yaralı19:23 - İstanbul'da yağış trafiği olumsuz etkiledi19:19 - Antalya Serik sahilindeki 22 işletme tahliye edilecek19:15 - Ankara Belediyesi Meclisi aralık ayı 3'üncü oturumu yapıldı19:11 - İki yaşındaki çocuğun hastane yatağından düştüğü iddiası19:07 - 'FETÖ'cü hakimlerin kararları gözden geçirilmelidir'19:03 - Muğla'da sağanak ve hortum yaşamı olumsuz etkiledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/7 tercih kılavuzu yayımlandı
Rizeliler bile bu atama karşısında pes etti
Milletvekilleri arabuluculuk sınavında sınıfta kaldı
Bu paranın değeri tam 50 bin TL
SGK 2019-2023 stratejik planında yer aldı: 3600 ek gösterge düzenlemesi SGK'yı zora sokar
O okulun yöneticileri açığa alındı
7 yaşındaki öğrenciyi şırıngalı çikolata mı öldürdü?
Özel okullara 'koruma kalkanı' geliyor
Soylu 'kamuoyu ilk defa duyacak' dedi ve anlattı
Bakanlık'tan, yeşil ve gri pasaport açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Halı ile evlenen kadın 1
Yılın son günlerinde 2019 a veda notu 3
letgo 2
Kıdem tazminatı 1
geveze insan 1
2020 3
120 bin dolarlık çalışma 1
ali ihsan yavuz 2
kıdem tazminatı caiz değildir 1
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 1
SON İLANLAR
Malatya İnönü Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrenci alım ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Amasya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
ODTÜ lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Namık Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mersin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam