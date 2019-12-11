2019/7 KPSS kılavuzunda, kadroların yarısı yer aldı		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
AK Parti'li Yavuz'dan 'Arabuluculuk sınavı' açıklaması		 
İbrahim Kalın'dan 'Mal varlığı ve çakar lamba' açıklaması		 
Sakarya Valisi'nden 'kedi kız' açıklaması		 
Uçan otomobil satışa çıktı! Video		 
Bu yıl Google'da en çok neyi arattık? Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cinsel saldırıyla suçlanan profesörün tutuklanması talebine ret

Ankara'da özel bir hayvan hastanesinde görev yapan veteriner hekimin cinsel saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin, eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davanın ilk celsesi görüldü
 11 Aralık 2019 18:48
Yazdır
Cinsel saldırıyla suçlanan profesörün tutuklanması talebine ret

Ankara'da bir veteriner hekimin çalıştığı hayvan hastanesinde, cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili, aralarında eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin de bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davanın ilk celsesi tamamlandı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Hasan Bilgili, ortağı veteriner hekim Serkan Durmaz ve cinsel saldırıya ilişkin delilleri karartmakla suçlanan jinekolog Hüseyin Şenyurt ve mağdure Ç.B. ile tarafların avukatları katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanık Bilgili'nin kamudan çıkarılmadan önce görev yaptığı Ankara Üniversitesi ile Çağdaş Hukukçular Derneğinin avukatları da duruşmada hazır bulunarak, davaya müdahillik talep etti. Mahkeme, bakanlığın avukatının talebini kabul ederken, dernek ve üniversitenin müdahillik istemlerini reddetti.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Prof. Dr. Bilgili, çalışanı Ç.B'nin olay günü öğle saatlerinde bazı problemleri olduğunu belirterek konuşmak istediğini, akşam saat 19.30 sularında randevusu bulunan hayvan sahiplerini gönderdikten sonra da konuşma talebini tekrarladığını öne sürdü.

Konuşabileceklerini söylemesi üzerine Ç.B'nin hastanenin mutfağına çıktığını, peşinden kendisinin de mutfağa geçtiğini anlatan Bilgili, Ç.B ile alkol aldıklarını, devamında herhangi bir tecavüz olayının yaşanmadığını iddia etti.

Hasan Bilgili, soru üzerine, daha önce de hakkında bazı iddialar olduğunu, ancak taciz suçundan ceza almadığını söyledi. Mağdurun avukatı Aslı Arıhan Koçak'ın "Neden bu tür olaylar hep sizin başınıza geliyor?" diye sorması üzerine Bilgili, "Başarılı olmanın belası. Üniversitede beni alt edebilecekleri bir konu yok. Taşı sıksam suyunu çıkarırım. Beni yıpratmak, çelme takmak isteyen rakiplerim var." dedi.

Mağdurun üzerindeki tırnak izlerinin sorulması üzerine, "Çalışma ortamımız kedilerin, köpeklerin bulunduğu bir ortam. Ben herhangi bir şey yapmadım." diyen Hasan Bilgili, Ç.B'nin iş kıyafetindeki tükürük bulgusuyla ilgili ise "Formasında bana ait tükürük izi çıktı. Normal, konuşma sırasında tükürük geçmiş olabilir." savunmasını yaptı.

Hasan Bilgili, soru üzerine Ç.B'ye anestezide kullanılan propofol etken maddeli ilaçtan vermediğini öne sürdü.

Sanık Serkan Durmaz ise hayvan hastanesinin kurucu ortağı olduğunu, Ç.B'nin çalışanları olduğunu söyledi. Olay günü öğleden sonra hastaneden ayrıldığını belirten Serkan Durmaz, "Saat 22.00 sularında Hasan Bilgili beni arayarak, 'Serkan, ben kötüyüm. Ç.B. ile alkol aldık.' dedi. Hastaneye geldim. Kapıyı hoca açtı. Sallanıyordu. Kustu. Kolundan tutup odasına götürdüm. Nöbetçi veteriner hekim odasında Ç.B'yi gördüm. İyi olup olmadığını sordum, kafasıyla iyiyim işareti yaptı. Hasan hoca alkolün etkisinden kurtulması için serum takmamı istedi. Ç.B'nin yanına gidip serum takmamı isteyip istemediğini sordum. Ona da bilgisi dahilinde alkolün etkisinden kurtulması için serum taktım." diye konuştu.

Sanık Hüseyin Şenyurt ise jinekolog olduğunu, olay günü bilmediği bir numaradan arayan ve kendisini Prof. Dr. Hasan Bilgili olarak tanıtan bir kişinin randevu talebinde bulunduğunu aktardı.

Bilgili'nin, "Gece kız arkadaşıyla fazla miktarda alkol aldığını, sabah kalktıklarında kız arkadaşının kan gördüğünü ve muayeneye gelmek istediğini" aktaran Şenyurt, Ç.B'nin muayenesini gerçekleştirdiğini, zorla ilişkiyi gösteren herhangi bir bulguya rastlamadığını, Ç.B'nin hareketlerinde de herhangi bir anormallik görmediğini söyledi.

Daha sonra beyanı dinlenen Ç.B, sanık Hasan Bilgili'nin olay günü akşam saatlerinde elinde poşetlerle kliniğe geldiğini, kendisinin bu sırada bir hayvanı muayene ettiğini belirterek, şunları anlattı:

"Hasan Bilgili eve gitmeden önce yemek ısıtmamı rica etti. Yukarı çıktım. Arkadan kliniğin kapısını kilitlemiş. Normalde içeride birden fazla kişi varken kapı kilitlenmiyor. Yemeği ısıttım. Tabakları masaya koydum. Bilgili, arkamdan geldi ve 'Cips ile viski aldım.' dedi. Alkol alıp almayacağımı sordu. Kullanmadığımı söyledim. 'Belki fikrini değiştirip içersin.' dedi ve masaya bir bardak koydu. O içmeye başladı. Ne kadar içtiğini hatırlamıyorum."

Daha sonra Bilgili'nin kendisine şiddet uygulayarak, tecavüz ettiğini iddia eden Ç.B, kendi rızası olmadan damar yolu açıldığını ve kendisine serum bağlandığını ileri sürdü.

Sanık Durmaz'ın da baygın haldeyken tecavüz ettiğini savunan Ç.B, ayrıca Durmaz'ın kendisini ölümle tehdit ettiği için hemen polise başvurmaktan korktuğunu söyledi.

Bilgili'nin sabah kendisini jinekoloğa götürdüğünü belirten Ç.B, muayene sırasında doktor Hüseyin Şenyurt'un delilleri silerek ortadan kaldığı iddiasında bulundu.

- Tutuklama talepleri reddedildi

Duruşmada tanık olarak dinlenen bir kadın, öğrenci olduğu yıllarda sanık Hasan Bilgili tarafından taciz edildiğini öne sürdü. Ç.B'nin annesi de olay gecesi önce kızını, ulaşamayınca hastaneyi aradığını, telefona çıkan Hasan Bilgili'nin kızının damar yolu açtığını, ameliyata gireceğini söylediğini, bunun üzerine işi bitince kendisini aramasını istediğini anlattı. Mağdurun annesi, kızının sabaha karşı kendisini aradığını ve tedirgin bir ses tonuyla "Anne, sabah geleceğim." dediğini aktardı.

Tarafların avukatlarının beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutukluluk taleplerinin reddine, adli kontrol halinin devamına karar verilmesini istedi.

Daha sonra ara karar açıklayan mahkeme, tutuklama taleplerinin reddine, adli kontrol şartlarının uygulanmasının devamın karar verip duruşmayı erteledi.

Öte yandan duruşmadan önce adliye önünde açıklama yapmak isteyen gruba müdahalede bulunan güvenlik güçleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe
11 Aralık 2019 19:44		 Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi
11 Aralık 2019 18:05
Yolcudan otobüs şoförüne yumruk
11 Aralık 2019 16:36		 Bu araçtan sağ çıktı... Gözünün önünden ayırmıyor
11 Aralık 2019 15:16
Türkiye'den, 455 bin kişinin kredi kartı bilgisi çalındı
11 Aralık 2019 13:21		 Türkiye'de cinayet vakaları azaldı
11 Aralık 2019 13:09
Özel Harekat polislerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı
11 Aralık 2019 12:28		 Kastamonu'da tır ile panelvan çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
11 Aralık 2019 12:25
Diyarbakır'da terör operasyonu: 17 gözaltı
11 Aralık 2019 12:12		 Sevgilisini boşluğa iten araştırma görevlisi tahliye edildi
11 Aralık 2019 11:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:05 - Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Doğa Koleji' açıklaması20:01 - 2019/7 KPSS kılavuzunda, kadroların yarısı yer aldı19:58 - AK Parti'li Yavuz'dan 'Arabuluculuk sınavı' açıklaması19:54 - Veliler, çocuklarıyla aynı sırada kitap okuyor19:50 - CHP, İBB imar komisyonunundaki üyesini değiştirdi19:47 - Ağabeyinin kimliğiyle kredi kartı çıkarmış19:44 - 2.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe19:41 - İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli denetimi19:38 - İbrahim Kalın'dan 'Mal varlığı ve çakar lamba' açıklaması19:35 - Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu
19:31 - Sakarya Valisi'nden 'kedi kız' açıklaması19:27 - Şanlıurfa'da servis minibüsü devrildi: 8 öğretmen yaralı19:23 - İstanbul'da yağış trafiği olumsuz etkiledi19:19 - Antalya Serik sahilindeki 22 işletme tahliye edilecek19:15 - Ankara Belediyesi Meclisi aralık ayı 3'üncü oturumu yapıldı19:11 - İki yaşındaki çocuğun hastane yatağından düştüğü iddiası19:07 - 'FETÖ'cü hakimlerin kararları gözden geçirilmelidir'19:03 - Muğla'da sağanak ve hortum yaşamı olumsuz etkiledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/7 tercih kılavuzu yayımlandı
Rizeliler bile bu atama karşısında pes etti
Milletvekilleri arabuluculuk sınavında sınıfta kaldı
Bu paranın değeri tam 50 bin TL
SGK 2019-2023 stratejik planında yer aldı: 3600 ek gösterge düzenlemesi SGK'yı zora sokar
O okulun yöneticileri açığa alındı
7 yaşındaki öğrenciyi şırıngalı çikolata mı öldürdü?
Özel okullara 'koruma kalkanı' geliyor
Soylu 'kamuoyu ilk defa duyacak' dedi ve anlattı
Bakanlık'tan, yeşil ve gri pasaport açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeni yıldan beklentiler 3
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 1
Bana nobel ödülü verilirse almam 4
the irishman 2
2020 3
teste tabi tutmak 3
Kıdem tazminatı 1
11.12.2019 psg vs galatasaray maçı 3
bir yanlışlık olmalı 2
ben hep doğruları söylerim 3
SON İLANLAR
Malatya İnönü Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrenci alım ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Amasya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
ODTÜ lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Namık Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mersin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam