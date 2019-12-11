Antalya Serik sahilindeki 22 işletme tahliye edilecek

Antalya'nın Serik ilçesinde usulsüz tahsis edildiği belirlenen günübirlik 22 işletmenin tahliye edilmesine karar verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Serik Belediyesi'ne tahsis edilen Belek ve Kadriye sahil kenarındaki alanların, belediye tarafından sözleşme hükümlerine aykırı olarak üçüncü kişilere kiralanması ve kaçak yapılar nedeniyle tahsisi 2013 yılında iptal edildi.

Tahsise rağmen alanda 22 işletmenin günübirlik olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü tespit eden bakanlık, tahsis iptal kararının uygunlaması ve işletmelerin kaldırılması için Antalya Valiliği aracılığıyla Serik Belediyesi'ne tahliye emri gönderdi.

Serik Belediye Zabıta Müdürlüğü birimince 22 işletmeye yapılan tebligatla tahliyelerin 13 Aralık'a kadar yapılacağı aktarıldı.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlığın Belek ve Kadriye'deki günübirlik tesislerdeki işletmelerin tahliyesiyle ilgili karar aldığını kaydetti.

Uygulayıcı olduklarını ve gelen kararı yerine getirmekle yükümlü olduklarını belirten Aputkan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra biz ne yapabiliriz? Buraları halka nasıl kazandırabiliriz? Bunu konuşmamız lazım. Bakanlık birkaç gün önce bize yazı gönderdi. Buralarda bulunan esnafların tahliye edilmesi gerekiyor. Biz de esnafımıza süre verdik. Cuma günü tahliye edilmesi gerekiyor. Buraları tahsisten önceki duruma geri getireceğiz. Esnafımızın zor durumda olduğunu biliyorum. Ancak, kiralama sözleşmelerine baktığımızda, özellikle tahsisin bakanlıkça iptal edildiğini, tahliye işlemi istendiğinde herhangi bir hak iddia edilemeyeceği hüküm maddesi konulmuş. Kiralayanların da bundan haberi var. Bizim vereceğimiz kararlar hukuki olmalı."