2019/7 KPSS kılavuzunda, kadroların yarısı yer aldı		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
AK Parti'li Yavuz'dan 'Arabuluculuk sınavı' açıklaması		 
İbrahim Kalın'dan 'Mal varlığı ve çakar lamba' açıklaması		 
Sakarya Valisi'nden 'kedi kız' açıklaması		 
Uçan otomobil satışa çıktı! Video		 
Bu yıl Google'da en çok neyi arattık? Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya Serik sahilindeki 22 işletme tahliye edilecek

Antalya'nın Serik ilçesinde usulsüz tahsis edildiği belirlenen günübirlik 22 işletmenin tahliye edilmesine karar verildi.
 11 Aralık 2019 19:19
Yazdır
Antalya Serik sahilindeki 22 işletme tahliye edilecek

Antalya'nın Serik ilçesinde usulsüz tahsis edildiği belirlenen günübirlik 22 işletmenin tahliye edilmesine karar verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Serik Belediyesi'ne tahsis edilen Belek ve Kadriye sahil kenarındaki alanların, belediye tarafından sözleşme hükümlerine aykırı olarak üçüncü kişilere kiralanması ve kaçak yapılar nedeniyle tahsisi 2013 yılında iptal edildi.

Tahsise rağmen alanda 22 işletmenin günübirlik olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü tespit eden bakanlık, tahsis iptal kararının uygunlaması ve işletmelerin kaldırılması için Antalya Valiliği aracılığıyla Serik Belediyesi'ne tahliye emri gönderdi.

Serik Belediye Zabıta Müdürlüğü birimince 22 işletmeye yapılan tebligatla tahliyelerin 13 Aralık'a kadar yapılacağı aktarıldı.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlığın Belek ve Kadriye'deki günübirlik tesislerdeki işletmelerin tahliyesiyle ilgili karar aldığını kaydetti.

Uygulayıcı olduklarını ve gelen kararı yerine getirmekle yükümlü olduklarını belirten Aputkan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra biz ne yapabiliriz? Buraları halka nasıl kazandırabiliriz? Bunu konuşmamız lazım. Bakanlık birkaç gün önce bize yazı gönderdi. Buralarda bulunan esnafların tahliye edilmesi gerekiyor. Biz de esnafımıza süre verdik. Cuma günü tahliye edilmesi gerekiyor. Buraları tahsisten önceki duruma geri getireceğiz. Esnafımızın zor durumda olduğunu biliyorum. Ancak, kiralama sözleşmelerine baktığımızda, özellikle tahsisin bakanlıkça iptal edildiğini, tahliye işlemi istendiğinde herhangi bir hak iddia edilemeyeceği hüküm maddesi konulmuş. Kiralayanların da bundan haberi var. Bizim vereceğimiz kararlar hukuki olmalı."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gün ortası döviz fiyatları
11 Aralık 2019 12:04		 Cari işlemler hesabı üst üste 5 aydır fazla veriyor
11 Aralık 2019 12:03
Telefonlarınıza 'akıllı dokunun' uyarısı
11 Aralık 2019 11:52		 Ekonomistler, 200-250 baz puanlık faiz indirimi bekliyor
11 Aralık 2019 11:08
Dış ticaret endeksleri açıklandı
11 Aralık 2019 10:38		 Telekom'dan sürpriz fatura! Kullanıcılar fark etmeden abone oluyor!
11 Aralık 2019 09:49
Karayollarında durum
11 Aralık 2019 08:46		 Türk savunma sanayisi gücünü Kuveyt'e taşıdı
10 Aralık 2019 23:34
Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi üretimi durdurdu
10 Aralık 2019 21:22		 TESK'ten zincir marketler için 'açılış kriteri' önerileri
10 Aralık 2019 12:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:05 - Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Doğa Koleji' açıklaması20:01 - 2019/7 KPSS kılavuzunda, kadroların yarısı yer aldı19:58 - AK Parti'li Yavuz'dan 'Arabuluculuk sınavı' açıklaması19:54 - Veliler, çocuklarıyla aynı sırada kitap okuyor19:50 - CHP, İBB imar komisyonunundaki üyesini değiştirdi19:47 - Ağabeyinin kimliğiyle kredi kartı çıkarmış19:44 - 2.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe19:41 - İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli denetimi19:38 - İbrahim Kalın'dan 'Mal varlığı ve çakar lamba' açıklaması19:35 - Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu
19:31 - Sakarya Valisi'nden 'kedi kız' açıklaması19:27 - Şanlıurfa'da servis minibüsü devrildi: 8 öğretmen yaralı19:23 - İstanbul'da yağış trafiği olumsuz etkiledi19:19 - Antalya Serik sahilindeki 22 işletme tahliye edilecek19:15 - Ankara Belediyesi Meclisi aralık ayı 3'üncü oturumu yapıldı19:11 - İki yaşındaki çocuğun hastane yatağından düştüğü iddiası19:07 - 'FETÖ'cü hakimlerin kararları gözden geçirilmelidir'19:03 - Muğla'da sağanak ve hortum yaşamı olumsuz etkiledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/7 tercih kılavuzu yayımlandı
Rizeliler bile bu atama karşısında pes etti
Milletvekilleri arabuluculuk sınavında sınıfta kaldı
Bu paranın değeri tam 50 bin TL
SGK 2019-2023 stratejik planında yer aldı: 3600 ek gösterge düzenlemesi SGK'yı zora sokar
O okulun yöneticileri açığa alındı
7 yaşındaki öğrenciyi şırıngalı çikolata mı öldürdü?
Özel okullara 'koruma kalkanı' geliyor
Soylu 'kamuoyu ilk defa duyacak' dedi ve anlattı
Bakanlık'tan, yeşil ve gri pasaport açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 1
Bana nobel ödülü verilirse almam 4
teste tabi tutmak 3
11.12.2019 psg vs galatasaray maçı 3
yeni yıldan beklentiler 3
120 bin dolarlık çalışma 1
bir yanlışlık olmalı 2
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 1
şifre 6
the irishman 2
SON İLANLAR
Malatya İnönü Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrenci alım ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Amasya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
ODTÜ lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Namık Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mersin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam