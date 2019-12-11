2.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe
|11 Aralık 2019 19:44
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HASTANEYE BIRAKIP KAÇTILAR
Olay, geçen hafta çarşamba günü akşam meydana geldi. Esenyurt'taki özel bir hastaneye getirilen 2.5 aylık kız bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümünü şüpheli bulan doktorlar, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Kısa sürede sevk edilen ekipler, hastanede yaptıkları araştırmada bebeği tedavi için getiren 3 kişiyi bulamadı. Bunun üzerine, hastanedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemede bebeğin getirildiği aracın plakası tespit edildi. Aracı süren kişinin şoför olduğu öğrenildi. Araçtaki kişilerden Suriyeli Mohamad Abo Shaır ve Mohamad Jıhed Najjar gözaltına alındı. Bebeğin annesi Dianna Najjar'ın evine giden ekipler, annenin kaçtığını tespit etti. Kadının bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.
DARP İZİ TESPİT EDİLDİ
Doktorlar, bebeğin vücudunda darp izleri bulunduğunu ve solunum yollarında rahatsızlık olduğunu tespit etti. Esenyurt Polis Merkezi'ne teslim edilen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevkedildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken Suriyeli bebeğin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belli olacağı kaydedildi.
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