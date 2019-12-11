Veliler, çocuklarıyla aynı sırada kitap okuyor
|11 Aralık 2019 19:54
|Yazdır
Niğde'de Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda hayata geçirilen 'Ailemle kitap okuyorum' projesi kapsamında veliler, çocuklarıyla birlikte her hafta çarşamba günü 5'inci ders saatinde kitap okumaya başladı.
Okul Müdürü Nuh Bayrak okula gelen velilerin sınıflarda öğrencilerle birlikte haftada bir gün, bir ders saati boyunca kitap okuduğunu belirtti. Bayrak, "Çocuklar okuma konusundaki eksikliklerini gidermek için çaba sarf ediyor. Okumayı onlara daha çok sevdirmek istiyoruz.
İnternetten ve akıllı cihazlardan uzaklaşmaları için velilerimizi de bu işin içine katarak çocuklarımızla birlikte kitap okuyorlar. Okuma alışkanlıklarını geliştiriyorlar. Velilerimiz okulun yanı sıra evlerinde de çocuklarıyla birlikte kitap okuyorlar" dedi.
Çocuklarıyla okula gelip kitap okuyan veliler, okumanın önemine işaret ederek, "Çocuklarımıza kitap okumayı aşıladık. Artık internet, cep telefonu gibi zaman çalan işlerden uzak duruyorlar. Hem evimizde hem okulumuzda bu okuma etkinliğini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Financial Times'ın sıralamasında Türkiye birincisi olan fakülte
11 Aralık 2019 18:41
|Özel okullara 'koruma kalkanı' geliyor
11 Aralık 2019 07:39
|Şehit polis memuru Haşim Usta'nın adı okula verildi
10 Aralık 2019 23:28
|Emekli Astsubay, köy okullarına kütüphane yaptırdı
10 Aralık 2019 22:48
|Okul müdürünün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu
10 Aralık 2019 20:08
|'Berber öğretmen' öğrencileri için hafta sonu da mesai yapıyor
10 Aralık 2019 14:40
|Köy okulu için emniyet müdürüne mektup yazdı, 500 romanı aldı
09 Aralık 2019 10:27
|Şehit eşinin adını taşıyan okulda görev yapıyor
07 Aralık 2019 19:23
|'Atalık tohumlar' öğrencilerin elinde filizleniyor
07 Aralık 2019 18:06
|Öğrenciler sınıflarını ev ortamına dönüştürdü
07 Aralık 2019 17:46