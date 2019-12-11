Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Doğa Koleji' açıklaması
Sözcü Kalın: "(Doğa Koleji) Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk yapacağı öncelikle öğrencilerin mağdur olmayacağı, velilerin de endişeye kapılmayacağı bir formül üretmektir. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın bir hazırlığı var."
|11 Aralık 2019 20:05
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısına ilişkin açıklama yaptı.İşte İbrahim Kalın'ın Doğa Koleji tartışmalarına ilişkin açıklaması
(Doğa Koleji konusu) Milli Eğitim Bakanlığı ile de görüştüm. kendileri atılacak adımları açıklarlar. Özel okulların da tabi olduğu bazı idari-mali kurallar var. Bu kurallara uyduğu sürece, denetlenmek suretiyle eğitim veriyorlar. MEB'in ilk önceliği öğrencilerin mağdur olmayacağı formülü üretmektir. Milli Eğitim Bakanlığımızın bir çalışması var. Bakanlık bu konuyu çok yakından takip ediyor. Umarım bu dar boğazdan çıkarlar, mali sorunlarını çözerler ve çocuklarımız ve velilerimiz mağdur olmazlar.
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