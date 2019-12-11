Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Doğa Koleji' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

İşte İbrahim Kalın'ın Doğa Koleji tartışmalarına ilişkin açıklaması

(Doğa Koleji konusu) Milli Eğitim Bakanlığı ile de görüştüm. kendileri atılacak adımları açıklarlar. Özel okulların da tabi olduğu bazı idari-mali kurallar var. Bu kurallara uyduğu sürece, denetlenmek suretiyle eğitim veriyorlar. MEB'in ilk önceliği öğrencilerin mağdur olmayacağı formülü üretmektir. Milli Eğitim Bakanlığımızın bir çalışması var. Bakanlık bu konuyu çok yakından takip ediyor. Umarım bu dar boğazdan çıkarlar, mali sorunlarını çözerler ve çocuklarımız ve velilerimiz mağdur olmazlar.