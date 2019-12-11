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YouTube'da 2019'un en popüler videoları belli oldu

Yılın sonuna yaklaşırken Türkiye'de ve Dünyada 2019'da YouTube'a damgasını vuran videolar, kanallar ve anlar 'YouTube Rewind' başlığı altında toplandı.
 11 Aralık 2019 20:09
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YouTube'da 2019'un en popüler videoları belli oldu

Müzik ve genel içerik olarak iki grupta hazırlanan listede Reynmen'den "Derdim Olsun" ve "Ela" ile Fatih Bulut'un "Çok Sevdim Yalan Oldu" şarkıları Türkiye'de müzik kategorisinde ilk sırada yerini alırken, genel listede ise komedi, dizi ve yarışma programı videoları öne çıktı. İşte o videolar:

Video Başlığı

Konuşan Kediler 3 - En Komik Kedi Videoları

Güldür Güldür Show 188.Bölüm - Okul Koridoru

Hercai 1. Bölüm

O Ses Türkiye performansım ve fotoğraflarım!- Beren Gökyıldız

Cok Guzel Hareketler 2 | Canımız Sıkılır 2 (7.Bölüm)

Hesap Kimde ? ( 45.500 TL HESAP! )

Agah hemşireyi yakalıyor! - Zalim İstanbul 1. Bölüm

Ben Fero Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor

GÜLERSEN, KAYBEDERSİN! | Soğuk Savaş S2E20 w/ Her Yerde Sen Ekibi - Aybüke Pusat, Furkan Andıç

Kim Milyoner Olmak İster? - Arda Ayten, milyonluk soruya bakın ne cevap verdi?

Diriliş Ertuğrul 150. Bölüm (Sezon Finali)

Volkan şehit oldu! Arka Sokaklar 521. Bölüm

24 SAAT BOYUNCA HER ŞEY MAVİ!!! (Mavi Gözler, Mavi Çiğ Köfte, Havuz...)

HERCAİ PARODİ

Çukur 2.Sezon Kamera Arkası

En Popüler 15 Müzik Videosu - 2019 Türkiye

Reynmen - Derdim Olsun (Official Video)

Reynmen - Ela (Official Video)

Fatih Bulut - Çok Sevdim Yalan Oldu

Norm Ender - Mekanın Sahibi

Ben Fero - Demet Akalın [Official Video]

Ziynet Sali - Bana da Söyle

Tuğçe Kandemir - Gülü Soldurmam

MERO - OLABILIR (OFFICIAL VIDEO)

Ben Fero - Biladerim İçin [Official Audio]

Feride Hilal Akın - Yok Yok

Irmak Arıcı - Gece Gibi Gönlün

Buray - Kabahat Bende

Canbay & Wolker - Fersah (Official Video)

Zeynep Bastık - Yol Akustik (Fikri Karayel Cover)

Irmak Arıcı & Mustafa Ceceli - Mühür

Global listelerde en çok izlenen ve beğeni alan müzik videoları ise aşağıdaki şekilde sıralandı:

En Çok İzlenen10 Müzik Videosu - 2019 Global

1.Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)

2.ROSALİA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

3.Anuel AA, KAROL G - Secreto

4.Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial)

5.Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix)

6.Shawn Mendes, Camila Cabello - Senorita

7.Maari 2 - Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan

8.BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V

9.Billie Eilish - bad guy

10.Ariana Grande - 7 rings

En Çok Beğenilen 10 Müzik Videosu - 2019 Global

1.Shawn Mendes, Camila Cabello - Senorita

2.BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV

3.BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V

4.Billie Eilish - bad guy

5.Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus

6.Ariana Grande - 7 rings

7.Lil Dicky - Earth (Official Music Video)

8.Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)

9.j-hope 'Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)' MV

10.Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | Nikhil D | Bhushan Kumar | Radhika Rao, Vinay Sapru
Memurlar.Net
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