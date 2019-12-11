Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde silah sesleri
|11 Aralık 2019 20:17
|Yazdır
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi öğrencisi Seyit Can T., kendisini darbettiğini ileri sürdüğü üniversite öğrencisinin bulunduğu otomobile ruhsatsız av tüfeğiyle ateş etti. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, Seyit Can T. gözaltına alındı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde meydana geldi. Seyit Can T., kimliği henüz belirlenemeyen başka bir öğrenci ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Öğrenci, Seyit Can T.'yi darbederek kaçtı. Seyit Can T., bir süre sonra kendisini darbeden öğrenciyi, 38 DF 896 plakalı otomobilin içinde gördü.
Seyit Can T., aracıyla bir süre takip ettiği otomobile, daha sonra yol üzerinde durup, av tüfeğiyle 7 el ateş etti. Ancak ateş ettiği otomobil, durmadan yola devam etti. Silah sesleri üzerine gelen polis ekipleri, Seyit Can T.'yi gözaltına aldı.
Seyit Can T.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, öğrencinin kendisini darbettiğini, araçta görünce de tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe
11 Aralık 2019 19:44
|Cinsel saldırıyla suçlanan profesörün tutuklanması talebine ret
11 Aralık 2019 18:48
|Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi
11 Aralık 2019 18:05
|Yolcudan otobüs şoförüne yumruk
11 Aralık 2019 16:36
|Bu araçtan sağ çıktı... Gözünün önünden ayırmıyor
11 Aralık 2019 15:16
|Türkiye'den, 455 bin kişinin kredi kartı bilgisi çalındı
11 Aralık 2019 13:21
|Türkiye'de cinayet vakaları azaldı
11 Aralık 2019 13:09
|Özel Harekat polislerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı
11 Aralık 2019 12:28
|Kastamonu'da tır ile panelvan çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
11 Aralık 2019 12:25
|Diyarbakır'da terör operasyonu: 17 gözaltı
11 Aralık 2019 12:12