Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak

Merkezi KPSS ile personel alım sayısı azalırken, kurumsal alım sayısı artmıştır.

Ancak kurumsal alımları, merkezi bir kamu kurumu yönetmediği için, personel alımlarının başvuru tarihleri ve sözlü sınav süreçleri birbirine çok yakın olarak ilan edilmektedir.

Bu nedenle yüksek puan alan adaylar neredeyse her alıma başvurmakta, sonra da birini tercih etmekte, nihayetinde ise çok sayıda boş kadro kalmaktadır.

Son yıllarda ortaya çıkan bu sorun, merkezi bir idare tarafından görülemediği için de çözülememektedir. Yani aslında 26 bin kadro için ilana çıkılmakta ancak 24 bin kadro dolmakta, 2 bin kadro ise birden fazla başvurudan dolayı boş kalmaktadır.

Devlet Personel Başkanlığının kapanmasıyla birlikte bu sorunları yönetecek bir kamu kurumu kalmamıştır.

Bu nedenle bu sorunu, idarenin işleyiş gibi sorunlarla ilgilenen Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın dikkatine sunuyoruz.

İşte son 6 ayda yayımlanan bazı büyük personel alımları

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 6743 personel aldı. Başvurular 1 ila 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında alındı

https://ilan.memurlar.net/ilan/46856/cte-6743-personel-alacak.html

YSK 255 personel alacak- 14/10/2019 ila 201/10/2019 tarihleri arasında başvuru alındı

https://ilan.memurlar.net/ilan/48522/ysk-255-personel-alacak.html

Meteroroloji Genel Müdürlüğü 100 personel aldı. Başvurular 07-13 Kasım 2019 tarihleri arasında yapıldı.

https://www.memurlar.net/ozelkategori/2019/2019-5-kpss-tercihleri-meteoroloji-genel-mudurlugu/

OGM 5 bin personel alıyor. Başvırular 12 ila 23 Eylül tarihleri arasında alındı

https://www.memurlar.net/haber/859027/ogm-1146-sozlesmeli-personel-alim-sonuclarini-acikladi.html

Çalışma Bakanlığı, 1000 ASDEP almak için ilana çıktı- 27/11/2019 - 06/12/2019 tarihleri arasında başvuru alındı

https://ilan.memurlar.net/ilan/49231/calisma-bakanligi-1000-asdep-almak-icin-ilana-cikti.html

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2313 sözleşmeli personel alacak- 21-27 Kasım 2019 arasında tercihler alındı

https://www.memurlar.net/haber/868443/

2019/2 Merkezi KPSS Tercih Kılavuzu ile 1749 memur ve sözleşmeli personel alınıyor. 03-12 Aralık 2019 tarihleri arasında başvuru alınıyor

Sağlık Bakanlığı 2019/7 KPSS Tercih Kılavuzu ile 8.845 sözleşmeli personel alıyor. Başvurular 13 ila 19 Aralık 2019 tarihleri arasında.

https://www.memurlar.net/haber/872551/kpss-2019-7-tercih-kilavuzu-yayimlandi.html