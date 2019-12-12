Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
|12 Aralık 2019 00:03
|Yazdır
Merkezi KPSS ile personel alım sayısı azalırken, kurumsal alım sayısı artmıştır.
Ancak kurumsal alımları, merkezi bir kamu kurumu yönetmediği için, personel alımlarının başvuru tarihleri ve sözlü sınav süreçleri birbirine çok yakın olarak ilan edilmektedir.
Bu nedenle yüksek puan alan adaylar neredeyse her alıma başvurmakta, sonra da birini tercih etmekte, nihayetinde ise çok sayıda boş kadro kalmaktadır.
Son yıllarda ortaya çıkan bu sorun, merkezi bir idare tarafından görülemediği için de çözülememektedir. Yani aslında 26 bin kadro için ilana çıkılmakta ancak 24 bin kadro dolmakta, 2 bin kadro ise birden fazla başvurudan dolayı boş kalmaktadır.
Devlet Personel Başkanlığının kapanmasıyla birlikte bu sorunları yönetecek bir kamu kurumu kalmamıştır.
Bu nedenle bu sorunu, idarenin işleyiş gibi sorunlarla ilgilenen Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın dikkatine sunuyoruz.
İşte son 6 ayda yayımlanan bazı büyük personel alımları
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 6743 personel aldı. Başvurular 1 ila 16
Temmuz 2019 tarihleri arasında alındı
https://ilan.memurlar.net/ilan/46856/cte-6743-personel-alacak.html
YSK 255 personel alacak- 14/10/2019 ila 201/10/2019 tarihleri arasında başvuru
alındı
https://ilan.memurlar.net/ilan/48522/ysk-255-personel-alacak.html
Meteroroloji Genel Müdürlüğü 100 personel aldı. Başvurular 07-13 Kasım 2019
tarihleri arasında yapıldı.
https://www.memurlar.net/ozelkategori/2019/2019-5-kpss-tercihleri-meteoroloji-genel-mudurlugu/
OGM 5 bin personel alıyor. Başvırular 12 ila 23 Eylül tarihleri arasında alındı
https://www.memurlar.net/haber/859027/ogm-1146-sozlesmeli-personel-alim-sonuclarini-acikladi.html
Çalışma Bakanlığı, 1000 ASDEP almak için ilana çıktı- 27/11/2019 - 06/12/2019
tarihleri arasında başvuru alındı
https://ilan.memurlar.net/ilan/49231/calisma-bakanligi-1000-asdep-almak-icin-ilana-cikti.html
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2313 sözleşmeli personel alacak-
21-27 Kasım 2019 arasında tercihler alındı
https://www.memurlar.net/haber/868443/
https://www.memurlar.net/haber/870806/kpss-2019-2-tercihleri-alinacak.html
Sağlık Bakanlığı 2019/7 KPSS Tercih Kılavuzu ile 8.845 sözleşmeli personel
alıyor. Başvurular 13 ila 19 Aralık 2019 tarihleri arasında.
https://www.memurlar.net/haber/872551/kpss-2019-7-tercih-kilavuzu-yayimlandi.html
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|2019/7 KPSS kılavuzunda, kadroların yarısı yer aldı
11 Aralık 2019 20:01
|KPSS 2019/7 tercih kılavuzu yayımlandı
11 Aralık 2019 17:42
|Sağlık personeli alımı için kılavuz bugün yayımlanacak
11 Aralık 2019 16:58
|EKPSS başvuruları 24 Ocak'ta başlıyor
11 Aralık 2019 15:32
|YDS/3 sonuçları açıklandı
11 Aralık 2019 12:04
|Hakim savcı alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı
10 Aralık 2019 15:31
|YSK, acele etmezse, kadroları boş kalacak
10 Aralık 2019 11:50
|Üniversitenin dört kadrosu kişiye özel
09 Aralık 2019 15:01
|Bekçi adayları, sonuçların açıklanmasını bekliyor
09 Aralık 2019 11:00
|KPSS 2019/2 tercihleri alınacak
08 Aralık 2019 23:59