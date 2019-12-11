Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

ÖZEL ÜNİVERSİTEDEKİ PROFESÖR, DEVLETE GEÇTİĞİNDE EMEKLİLİK AÇISINDAN HAK KAYBINA UĞRAR MI? Özel bir üniversitede profesör olarak çalışan kişi bir kamu üniversitesine geçtiğinde, emeklilik aylığı veya emeklilik yaşı bağlamında bir hak kaybına uğrar mı?