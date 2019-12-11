TBMM'de arbede çıktı: Vekiller birbirlerine küfür etti		 

TBMM'de 2020 bütçe görüşmeleri devam ettiği sırada CHP'li ve AK Partili vekiller arasında Tank Palet Fabrikası tartışması nedeniyle arbede çıktı. Hararetli tartışmada vekiller birbirine küfür etti. Meclis'teki tartışmayla birlikte oturuma ara verildi.

TANK PALET FABRİKASI TARTIŞMASI

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis'te tansiyon yükseldi. Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine ilişkin CHP kanadından sert eleştiriler geldi. Kürsüde CHP'li vekil Süleyman Bülbül, "Bu milletin dişinden, tırnağından çocukların rızkından bağışlarıyla toplanan Tank Palet Fabrikası'nı Katarlılara peşkeş çektiler" dedi. Vekilin bu sözleri Meclis'te gerginliği yükseltti.

"SİZDEN KORKAN NAMERT OLSUN"

Bülbül'ün sözlerine AK Partili Bülent Turan cevap verdi. Turan, "Koç grubu alsaydı ağzınızı bile açmayacaktınız. En güzel rakamı veren şirket ihaleyi kazandı"dedi. Turan bu açıklamaları yaparken CHP sırasından tepkiler geldi. Turan, "Sizden korkan namert olsun" dedi. Bu sözler sonrası gerginlik daha da tırmandı. İki partinin vekilleri birbirlerinin üstüne yürüyüp küfür etti.

"EŞEK GİBİ ANIRIYORSUNUZ"

AK Parti Kars milletvekili Yunus Kılıç'ın 'Eşek gibi anırıyorsunuz' sözlerini sarf ettiği iddia edildi. Bunun üzerine CHP milletvekilleri yerlerinden kalktı. AK Parti milletvekillerini yerlerinden kalkmaları üzerine gerginlik tırmandı.