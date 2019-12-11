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ÖSYM Başkanı: KPSS tercihleri 19 Aralık'ta sona erecek

Sağlık Bakanlığınca, tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2019 tercih kılavuzu yayımlandı.
 11 Aralık 2019 21:02
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ÖSYM Başkanı: KPSS tercihleri 19 Aralık'ta sona erecek

Sağlık Bakanlığınca, tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2019 tercih kılavuzu yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tercih kılavuzunu açıklıyoruz. 13-19 Aralık tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Adaylar tercih işlemlerini, KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanarak bireysel olarak yapacak.

Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 saat 23.59'da sona erecek.

KPSS 2019/7 tercih kılavuzu yayımlandı 2019/7 KPSS kılavuzunda, kadroların yarısı yer aldı
Anadolu Ajansı
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