Albayrak: Reel sektörü güçlendirmeye devam edeceğiz		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
TBMM'de arbede çıktı: Vekiller birbirlerine küfür etti		 
2019/7 KPSS kılavuzunda, kadroların yarısı yer aldı		 
AK Parti'li Yavuz'dan 'Arabuluculuk sınavı' açıklaması		 
Uçan otomobil satışa çıktı! Video		 
Bu yıl Google'da en çok neyi arattık? Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet Müdürü şehit olmuştu... Yürek burkan detaylar

Rize'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu silahlı saldırının yıl dönümünde, eşi Leyla Verdi'nin olayı ilk anda duymaması için özel kalem görevlilerinin çaba harcadığı ortaya çıktı. Özel kalem görevlisi polis memuru Bahadır Beder'in, Altuğ Verdi'nin eşi Leyla Verdi'yi taşıyan koruma polisi Mevlüt Yılmaz'ı telefonla aradığı, olayın 155 Polis İmdat Hattı'na iletildiğini, telsizde görüşme trafiğinin arttığını belirterek, Leyla Verdi'nin duymaması için otomobildeki telsizi kapatmasını istediği öğrenildi.
 11 Aralık 2019 21:12
Yazdır
Emniyet Müdürü şehit olmuştu... Yürek burkan detaylar

Rize'de, 11 Aralık 2018'de, trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaraladığı saldırının yıl dönümünde yeni bilgiler ortaya çıktı. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu silahlı saldırının eşi Leyla Verdi tarafından ilk anda duyulmaması için özel kalem görevlilerinin çaba harcadığı ifadelere yansıdı.

Özel kalem görevlisi polis memuru Bahadır Beder'in, telefonla aradığı koruma polisi Mevlüt Yılmaz'dan olayın 155 Polis İmdat Hattı'na iletildiğini ve telsizde görüşme trafiğinin arttığını belirterek, Leyla Verdi'nin duymaması için seyir halinde olduğu otomobildeki telsizi kapatmasını istediği öğrenildi. Beder, ifadesinde, makamdan gelen silah sesleri üzerine 155 Polis İmdat Hattı'nı aradığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ambulans istedim. Birkaç defa 155'i aradığımı hatırlıyorum. Ben tekrar odama geçtim. Odama geçtikten sonra kapımı kapatıp, kapatmadığımı hatırlamıyorum. Sekreter Reyhan odama geldi, 'Sakin ol' dedi. Aklıma sayın müdürümüzün eşi hanımefendinin şoförü olan Mevlüt Yılmaz'ı aramak geldi. Mevlüt'ü aramaktaki amacım, 'emniyette olan karışıklığı polis telsizinden hanımefendi duyar' diye düşünmüştüm. Mevlüt'ü aradım, 'Telsizi kapat, buralar karıştı, hanımefendinin arkadaşlarını ara' dedim. Mevlüt Yılmaz'ın hanımefendiyi okuldan almaya gittiğini bildiğim için araçta telsiz olduğu biliyordum. Mevlüt'e ilk olarak 'Telsizi kapat' dememin sebebi, 155'i aradığım içindir. Mevlüt'e ne için hanımefendinin arkadaşlarını ara dediğimi hatırlamıyorum. Belki Mevlüt bana 'Ne yapayım' diye sormuş olabilir."

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU VE 40 YIL HAPİS İSTEMİ

Öte yandan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye yönelik saldırıyla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturmada, 41 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu hakkında, 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 40 yıla kadar hapis cezası istendi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hastane çalışanı 8 yıl sonra toprağa verildi
11 Aralık 2019 20:42		 Üniversite mezunu genç kız, kaz yetiştirmeye başladı
11 Aralık 2019 20:32
Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu
11 Aralık 2019 19:35		 Kaç kişi KYK borcunu hiç ödemedi?
11 Aralık 2019 17:29
'Fermuar' açılmıyor, ambulanslar yolda kalıyor
11 Aralık 2019 16:53		 Boşanabilmek için 18 yıldır görmediği eşini arıyor
11 Aralık 2019 16:40
Roman vatandaşlar için yeni uygulamalar hayata geçirilecek
11 Aralık 2019 15:51		 57 yıllık televizyona 10 bin lira değer biçildi
11 Aralık 2019 15:48
Havalimanlarında 2020 otopark ücretleri belli oldu
11 Aralık 2019 14:16		 Türkiye organ naklinde dünyada ilk üçte
11 Aralık 2019 13:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:27 - Yediemin otoparkı marinaya döndü21:22 - 1915 Çanakkale Köprüsü viyadükleri yükseliyor21:17 - Zeytinde kimyasal hile! Paslı metal ile siyahlaştırılıyor!21:12 - Emniyet Müdürü şehit olmuştu... Yürek burkan detaylar21:07 - Albayrak: Reel sektörü güçlendirmeye devam edeceğiz21:02 - ÖSYM Başkanı: KPSS tercihleri 19 Aralık'ta sona erecek20:57 - Erdoğan-Putin ile telefonda görüştü20:52 - Almanya uyruklu 2 yabancı terörist sınır dışı edildi20:47 - TBMM'de arbede çıktı: Vekiller birbirlerine küfür etti20:42 - Hastane çalışanı 8 yıl sonra toprağa verildi
20:37 - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi20:32 - Üniversite mezunu genç kız, kaz yetiştirmeye başladı20:27 - Suya yapılan yüzde 400 zamla ilgili İBB'den açıklama20:22 - Konaklama vergisi, Rus turistleri etkilemez20:17 - Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde silah sesleri20:13 - Çorum ilçe milli eğitim müdürlüğü'ne atama20:09 - YouTube'da 2019'un en popüler videoları belli oldu20:05 - Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Doğa Koleji' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2019/7 tercih kılavuzu yayımlandı
Bu paranın değeri tam 50 bin TL
Rizeliler bile bu atama karşısında pes etti
Milletvekilleri arabuluculuk sınavında sınıfta kaldı
SGK 2019-2023 stratejik planında yer aldı: 3600 ek gösterge düzenlemesi SGK'yı zora sokar
O okulun yöneticileri açığa alındı
7 yaşındaki öğrenciyi şırıngalı çikolata mı öldürdü?
Özel okullara 'koruma kalkanı' geliyor
Soylu 'kamuoyu ilk defa duyacak' dedi ve anlattı
Bakanlık'tan, yeşil ve gri pasaport açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
11.12.2019 psg vs galatasaray maçı 3
Allah'in yozgatlisi 1
patlamış mısır 1
geveze insan 1
ön izleme 3
2020 3
Kıdem tazminatı 1
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 1
letgo 2
ali ihsan yavuz 2
SON İLANLAR
Malatya İnönü Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrenci alım ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Amasya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
ODTÜ lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Namık Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mersin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam