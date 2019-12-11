Gaziantep'te 890 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu
Kentteki 32 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda helikopter, drone ve dedektör köpekler de kullanıldı
|11 Aralık 2019 21:58
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Gaziantep'te helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı, 890 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başta narkotik, terör ve asayiş olayları olmak üzere kentte suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarına yönelik belirlenen adresler abluka altına alındı.
Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle araçların ve şahısların arandığı uygulamada 32 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu 890 polisin katıldığı operasyonun 24 saat sürmesi bekleniyor.
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