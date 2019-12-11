Adana 'da 15 mahkum hastaneye kaldırıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
|11 Aralık 2019 22:03
|Yazdır
Adana'nın Kozan ilçesinde 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Kozan M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda, bazı mahkumlarda mide bulantısı ve kusma şikayeti görüldü.
Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 15 mahkum, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mahkumların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Güvenlik güçleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ünlülerin terzisi mesleğini yaşatmaya çalışıyor
11 Aralık 2019 23:00
|Emniyet Müdürü şehit olmuştu... Yürek burkan detaylar
11 Aralık 2019 21:12
|Hastane çalışanı 8 yıl sonra toprağa verildi
11 Aralık 2019 20:42
|Üniversite mezunu genç kız, kaz yetiştirmeye başladı
11 Aralık 2019 20:32
|Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu
11 Aralık 2019 19:35
|Kaç kişi KYK borcunu hiç ödemedi?
11 Aralık 2019 17:29
|'Fermuar' açılmıyor, ambulanslar yolda kalıyor
11 Aralık 2019 16:53
|Boşanabilmek için 18 yıldır görmediği eşini arıyor
11 Aralık 2019 16:40
|Roman vatandaşlar için yeni uygulamalar hayata geçirilecek
11 Aralık 2019 15:51
|57 yıllık televizyona 10 bin lira değer biçildi
11 Aralık 2019 15:48