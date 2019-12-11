Bolu Dağı Tüneli, yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak
|11 Aralık 2019 22:08
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Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli'nin yarın 14.00-15.30 saatleri arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünce 12 Aralık 2019 Perşembe günü tünel içindeki yangın hidratlarında teknik kontroller yapılacağı belirtildi.
Bu nedenle tünel geçişinin 14.00-15.30 saatleri arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı aktarılan açıklamada, araç akışının, Ankara istikametinde Kaynaşlı gişelerinden, İstanbul istikametinde ise Abant gişelerinden D-100 kara yoluna verileceği kaydedildi.
Açıklamada, ayrıca yol kapatması yapılan kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.
Söz konusu duyuru, Bolu Valisi Ahmet Ümit'in Twitter hesabından da paylaşıldı.
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