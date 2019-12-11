Bakan Gül: Bu yargıya kimse leke düşüremez
Adalet Bakanı Gül "FETÖ Borsası" iddialarıyla ilgili "FETÖ ile mücadele eden bu yargıya kimse leke düşüremez. Yanlış yapan kim varsa bunun takipçisi olacağız" dedi.
|11 Aralık 2019 22:13
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