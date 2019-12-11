Bunalıma giren kamu personeli intihara kalkıştı
|11 Aralık 2019 22:33
|Yazdır
Samsun'da bunalıma giren bir gencin intihar girişiminde bulunacağını öğrenen arkadaşı hemen polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri şahsı ipten kurtardı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamu kurumunda memur olarak çalışan A.A. (25) girdiği bunalım sonucu kendini evinin banyosunda iple asarak intihara kalkıştı. A.A.'nın bir arkadaşı öğrenince 155 Polis İmdat Servisini arayarak olayı ve adresi bildirdi.
Eve giden polis A.A.'yı ipten kurtardı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.A. gerekli müdahalesinin ardından Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. A.A.'nın sevdiği kız yüzünden intihara kalkıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Jandarmanın elinden kaçan tutuklu yakalandı
11 Aralık 2019 22:38
|Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde silah sesleri
11 Aralık 2019 20:17
|2.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe
11 Aralık 2019 19:44
|Cinsel saldırıyla suçlanan profesörün tutuklanması talebine ret
11 Aralık 2019 18:48
|Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi
11 Aralık 2019 18:05
|Yolcudan otobüs şoförüne yumruk
11 Aralık 2019 16:36
|Bu araçtan sağ çıktı... Gözünün önünden ayırmıyor
11 Aralık 2019 15:16
|Türkiye'den, 455 bin kişinin kredi kartı bilgisi çalındı
11 Aralık 2019 13:21
|Türkiye'de cinayet vakaları azaldı
11 Aralık 2019 13:09
|Özel Harekat polislerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı
11 Aralık 2019 12:28