AB Türkiye Delegasyonundan 'vize muafiyeti' açıklaması
|11 Aralık 2019 22:49
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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, ETIAS hakkında medyada çıkan haberlere yönelik yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, ETIAS'ın 2022'nin sonuna kadar faaliyete geçecek şekilde programlandığını ve tüm vize muafiyeti bulunan 3. ülke vatandaşlarına uygulanacağını belirtildi.
Kısa seyahatler için Türk vatandaşlarının AB'ye girişine ilişkin bir değişikliğin 2020'de öngörülmediği kaydedilen açıklamada, "Türk vatandaşları Schengen bölgesine kısa seyahatleri için vizeye ihtiyaç duyacaktır. Diplomatik, hizmet/resmi veya hususi pasaport sahibi seyahat eden kişiler, ETIAS seyahat ruhsatı uygulaması zorunluluğundan muaf tutulacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk hizmet ve hususi pasaportlarının ETIAS dahilinde onay almaları gerekeceği yönündeki haberlere ilişkin dün yazılı açıklamada bulunmuştu.
Aksoy, Avrupa Birliği (AB) komisyonu nezdinde girişim yapıldığını ve ETIAS'ın hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına uygulanmayacağının bir kez daha teyit edildiğini bildirmişti.
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