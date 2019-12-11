455 bin kişinin kredi kartının çalındığı iddiası yalanlandı		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Bakan Gül: Bu yargıya kimse leke düşüremez		 
Fed faiz kararını açıkladı		 
Albayrak: Merkez Bankasını İstanbul'a taşıyoruz		 
Uçan otomobil satışa çıktı! Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (10-14) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Burhan Kuzu: Davutoğlu ve Babacan'ın partileri tutmaz

AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın parti kurma çalışmalarını doğru bulmadığını açıkladı.
 11 Aralık 2019 22:54
Yazdır
Burhan Kuzu: Davutoğlu ve Babacan'ın partileri tutmaz

AK Parti'den 4 dönem milletvekilliği yapan eski Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, yeni parti kurma çalışmalarında son aşamaya gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan'ı sert sözlerle eleştirdi.

yeniakit'ten Sezai Erhan'ın haberine göre;

Rüzgar esmezse parti tutmaz

Kuzu, "Bu isimler makamda iken neden parti kurma çalışmaları içerisinde olmadılar. Makamlarını kaybedince bu işe giriştiler. Ben parti kurmalarını doğru bulmuyorum. Parti kurmak bir çözüm yolu değil, rüzgarın esmesi yani boşluğun olması gerekir. Rüzgar esmezse parti tutmaz, yeni oluşumlarda da bu rüzgarı görmüyorum. Oylar bölünerek bir yere varılamaz" dedi.

Şehir üniversitesinin sorumlusu Cumhurbaşkanı değildir

Şehir Üniversitesi üzerinden yaşanılan tartışmalara da değinen Burhan Kuzu, "Şehir Üniversitesi iyi eğitim veren bir üniversite. Ancak ortada bir borç var ve bu borç ödenmek zorunda. Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, üniversitenin yöneticileridir" ifadelerini kullandı.

Şener'e ışık veren Deniz Baykal'dı

Kuzu,Abdüllatif Şener'e eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından Cumhurbaşkanlığı ışığı yakıldığı için AK Parti'yi terk ettiğini söyledi.

Bir tek makam bana vermedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkese bir makam verdiğini bir tek kendisine vermediğini ifade eden Burhan Kuzu, "Ben üç dönemde Meclis Başkanı olayım dedim. Tayyip Bey izin vermedi. Seçimle gelen bir yerdi. Temayül yapıldı en çok oyu da ben aldım. Benimle arasında bir sorunda yok. Ben dobra bir adamım" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Artvin'de kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
12 Aralık 2019 00:18		 12 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
12 Aralık 2019 00:01
Rabia Naz Komisyonu toplandı: Mezarı açılabilir
11 Aralık 2019 23:27		 AB Türkiye Delegasyonundan 'vize muafiyeti' açıklaması
11 Aralık 2019 22:49
Eminağaoğlu'ndan Davutoğlu hakkında suç duyurusu
11 Aralık 2019 22:44		 Bakan Gül: Bu yargıya kimse leke düşüremez
11 Aralık 2019 22:13
Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti
11 Aralık 2019 21:53		 Mansur Yavaş müjdeyi verdi: Kredi bulduk
11 Aralık 2019 21:43
İzmir Belediyesi Meclisinde 'gökdelen' tartışması
11 Aralık 2019 21:37		 Talat Atilla: Ben bu haberin arkasında durduğum falan yok
11 Aralık 2019 21:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:18 - Artvin'de kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı00:10 - Antalya'nın en güzel yeri... Kekova00:03 - Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak00:01 - 12 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!23:33 - Bir türlü uslanmıyorlar! Cadde ortasında drift yaptı23:27 - Rabia Naz Komisyonu toplandı: Mezarı açılabilir23:21 - Krem verilerek gönderilmişti, kolunda kırık olduğu ortaya çıktı23:16 - Plakasını tıraş köpüğüyle kapatan sürücüye para cezası23:11 - 455 bin kişinin kredi kartının çalındığı iddiası yalanlandı
23:06 - Kuzey Marmara Otoyol Projesi'nde sona yaklaşıldı23:00 - Ünlülerin terzisi mesleğini yaşatmaya çalışıyor22:54 - Burhan Kuzu: Davutoğlu ve Babacan'ın partileri tutmaz22:49 - AB Türkiye Delegasyonundan 'vize muafiyeti' açıklaması22:44 - Eminağaoğlu'ndan Davutoğlu hakkında suç duyurusu22:38 - Jandarmanın elinden kaçan tutuklu yakalandı22:33 - Bunalıma giren kamu personeli intihara kalkıştı22:28 - Eşi ölünce tutuklanan astsubaydan akılalmaz ifadeler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!
Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
Antalya'nın en güzel yeri... Kekova
12 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
Artvin'de kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
teste tabi tutmak 3
11.12.2019 psg vs galatasaray maçı 4
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 1
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 1
Bana nobel ödülü verilirse almam 4
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 1
yeni yıldan beklentiler 3
the irishman 2
makarna 3
ben hep doğruları söylerim 3
SON İLANLAR
Malatya İnönü Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrenci alım ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Amasya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
ODTÜ lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Namık Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mersin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam