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12 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

12 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
 12 Aralık 2019 00:01
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12 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ve beraberindeki heyet ile görüşecek, iş birliği protokolünü imzalayacak. Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(TBMM/11.00/13.30/Ankara/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Doğa Koleji Ankara Eryaman Kampüsü önünde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aralık ayı Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, 2018 yılı sosyal koruma ile imalat sanayi su, atıksu ve atık istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe katılacak ve çeşitli temaslarda bulunacak.

(Rabat)

2- Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi yapılacak.

(Brüksel)

2- İngiltere'de halk erken genel seçim için sandık başına gidecek.

(Londra)

3- Cezayir'de, 5 adayın yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi gerçekleşecek.

(Cezayir)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.00)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

3- Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

(Bursa)

4- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 6. ve son hafta maçları yapılacak.

- J Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenmesi durumunda üst tura yükselecek.

- Gruptan çıkma şanslarını daha önce yitiren C Grubu'nda Trabzonspor, İsviçre temsilcisi Basel, K Grubu'nda ise Beşiktaş, İngiltere ekibi Wolverhampton Wanderers ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Mönchengladbach/23.00/Basel/20.55/Wolverhampton/23.00)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45)

3- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya temsilcisi Trentino Itas ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Trento/22.30)

4- Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Spor Toto, Kosova temsilcisi Luboteni'ye konuk olacak.

(Ferizaj/21.00)

5- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçlarında Atlasglobal Yeşilyurt-Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00/Aydın/19.00)

6- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap kura çekimi AXA Sigorta Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

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