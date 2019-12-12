455 bin kişinin kredi kartının çalındığı iddiası yalanlandı		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Bakan Gül: Bu yargıya kimse leke düşüremez		 
Fed faiz kararını açıkladı		 
Albayrak: Merkez Bankasını İstanbul'a taşıyoruz		 
Uçan otomobil satışa çıktı! Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (10-14) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılacak

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli, yangın hidratlarında yapılacak teknik kontroller nedeniyle 1.5 saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
 12 Aralık 2019 00:50
Yazdır
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılacak

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli, yangın hidratlarında yapılacak teknik kontroller nedeniyle 1.5 saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli 12.12.2019 Perşembe günü saat 14.00 ile 15.30 arasında trafiğe kapatılacak. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden duyuru yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Bolu Dağı Tüneli'nde 12.12.2019 Perşembe günü saat 14.00 - 15.30 arası yangın hidratlarında teknik kontroller yapılacağından tünel geçişi trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım Ankara istikametine Kaynaşlı gişelerden, İstanbul istikametine Abant gişelerden D-100'e verilerek sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Krem verilerek gönderilmişti, kolunda kırık olduğu ortaya çıktı
11 Aralık 2019 23:21		 Ünlülerin terzisi mesleğini yaşatmaya çalışıyor
11 Aralık 2019 23:00
Adana 'da 15 mahkum hastaneye kaldırıldı
11 Aralık 2019 22:03		 Emniyet Müdürü şehit olmuştu... Yürek burkan detaylar
11 Aralık 2019 21:12
Hastane çalışanı 8 yıl sonra toprağa verildi
11 Aralık 2019 20:42		 Üniversite mezunu genç kız, kaz yetiştirmeye başladı
11 Aralık 2019 20:32
Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu
11 Aralık 2019 19:35		 Kaç kişi KYK borcunu hiç ödemedi?
11 Aralık 2019 17:29
'Fermuar' açılmıyor, ambulanslar yolda kalıyor
11 Aralık 2019 16:53		 Boşanabilmek için 18 yıldır görmediği eşini arıyor
11 Aralık 2019 16:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:11 - Bakan Gül: Yargı yetkisi münhasıran yargıya aittir02:09 - Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki00:50 - Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılacak00:18 - Artvin'de kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı00:10 - Antalya'nın en güzel yeri... Kekova00:03 - Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak00:01 - 12 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!23:33 - Bir türlü uslanmıyorlar! Cadde ortasında drift yaptı23:27 - Rabia Naz Komisyonu toplandı: Mezarı açılabilir
23:21 - Krem verilerek gönderilmişti, kolunda kırık olduğu ortaya çıktı23:16 - Plakasını tıraş köpüğüyle kapatan sürücüye para cezası23:11 - 455 bin kişinin kredi kartının çalındığı iddiası yalanlandı23:06 - Kuzey Marmara Otoyol Projesi'nde sona yaklaşıldı23:00 - Ünlülerin terzisi mesleğini yaşatmaya çalışıyor22:54 - Burhan Kuzu: Davutoğlu ve Babacan'ın partileri tutmaz22:49 - AB Türkiye Delegasyonundan 'vize muafiyeti' açıklaması22:44 - Eminağaoğlu'ndan Davutoğlu hakkında suç duyurusu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!
Antalya'nın en güzel yeri... Kekova
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılacak
12 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
Artvin'de kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki
Bakan Gül: Yargı yetkisi münhasıran yargıya aittir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
asgari ücret tespit komisyonu 1
makarna 3
bor çamaşır deterjanı 1
ben hep doğruları söylerim 3
geveze insan 1
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 1
ali ihsan yavuz 3
2020 3
Allah'in yozgatlisi 2
120 bin dolarlık çalışma 1
SON İLANLAR
Malatya İnönü Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrenci alım ilanı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Amasya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
ODTÜ lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Namık Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Mersin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam