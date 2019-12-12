Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki
|12 Aralık 2019 02:09
|Yazdır
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
"Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz. Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayalkırıklığıdır.
Son dönemde Kongre'nin her iki kanadında iç siyasi hesaplarla yürütülen ve Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür. Bu girişimler, Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmemektedir.
Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de kabul ettiği benzer içerikli bir yasa tasarısına gerekli tepkiyi vermiştik. Bu kez Senato'nun gündemine alınmaya çalışılan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor.
ABD Kongresini, Türk-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz haftalarda en üst düzeyde teyit edilen ortak hedeflerimize zarar vermeyecek yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitime Dair Yönetmelik
12 Aralık 2019 03:39
|Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik
12 Aralık 2019 03:37
|Bakan Gül: Yargı yetkisi münhasıran yargıya aittir
12 Aralık 2019 02:11
|Artvin'de kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
12 Aralık 2019 00:18
|12 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
12 Aralık 2019 00:01
|Rabia Naz Komisyonu toplandı: Mezarı açılabilir
11 Aralık 2019 23:27
|Burhan Kuzu: Davutoğlu ve Babacan'ın partileri tutmaz
11 Aralık 2019 22:54
|AB Türkiye Delegasyonundan 'vize muafiyeti' açıklaması
11 Aralık 2019 22:49
|Eminağaoğlu'ndan Davutoğlu hakkında suç duyurusu
11 Aralık 2019 22:44
|Bakan Gül: Bu yargıya kimse leke düşüremez
11 Aralık 2019 22:13